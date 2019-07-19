Доходы казахстанских электростанций в 2019 году существенно снизятся

Анализ тарифов пяти крупнейших тепловых электростанций показал снижение дохода на 120 миллиардов тенге.

Для казахстанской энергетики 2019 год стал знаковым. Так, помимо политической воли, приведшей к снижению тарифов на электроэнергию, в этом году запущен рынок мощности, сообщает Zakon.kz со ссылкой energyprom.kz.

Существовавший до 2019 года тариф (электростанций) на электроэнергию разделен теперь на две части: собственно, тариф на электроэнергию, покрывающий переменные затраты электростанций, зависящие от объёмов выработки электроэнергии (затраты на топливо, воду и др.) и тариф на мощность, который должен покрывать постоянные затраты, включающие оплату труда, ремонтный фонд, амортизацию и инвестиции.

Рынок мощности введен для модернизации, расширения и строительства новых электростанций с целью удовлетворения перспективного спроса на электроэнергию. Необходимо понимать, что покупка мощности у электростанций позволяет обеспечить постоянный ежегодный доход, не зависящий от спроса на электроэнергию, и, тем самым, предоставляет инвесторам долгосрочные гарантии и высокий уровень ожидаемой стабильности.

Единый закупщик (РФЦ) покупает объёмы мощностей у электростанций и продает их с учетом стоимости своих услуг по единой цене оптовым покупателям — крупным потребителям и электросетевым компаниям.



Единая цена на мощность для оптовых покупателей складывается из нескольких составляющих затрат на покупку: мощностей новых электростанций, модернизируемых и расширяемых, мощностей ТЭЦ, необходимых для покрытия теплопотребления. Также учитываются результаты централизованных ежегодных торгов электрической мощностью.



В результате расходы на создание новой генерации, расширение и модернизацию электростанций распределяются равномерно между всеми потребителями. Однако определяющим фактором эффективности рынков электроэнергии и мощности является, прежде всего, уровень предельных тарифов, устанавливаемый министерством энергетики.

В конце ноября 2018 года, до проведения закупок мощности, предельный тариф на нее был снижен на 15,7%, а уже в декабре были снижены и предельные тарифы на электроэнергию. Результаты оценки совокупного дохода (по рынкам электроэнергии и мощности) пяти крупнейших тепловых электростанций на 2019 год, при условии выработки электроэнергии на уровне 2018 года, показали снижение на уровне 120 млрд тенге (33%) от уровня 2018 года.

Помимо снижения доходов, в период 2019–2021 годов существенно возрастут затраты электростанций на поддержку возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Согласно казахстанскому законодательству, именно традиционные (угольные, газовые и крупные гидро) электростанции являются конечными покупателями электроэнергии ВИЭ, выработка которой растёт минимум на 35% в год.

В результате текущей тарифной политики отрасль может столкнуться с неспособностью традиционных станций нести финансовую нагрузку по поддержке возобновляемых источников энергии. Это создаст существенные риски как для деятельности электростанций, так и для окупаемости инвестиций в ВИЭ.

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