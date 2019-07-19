Инвестор готов вдохнуть новую жизнь в откормочный комплекс "Crown Батыс" в ЗКО

В области ведется строительство трех откормплощадок.

18 июля в селе Янайкино района Байтерек аким области Гали Искалиев ознакомился с проектом по использованию откормочного комплекса "Crown Батыс", сообщает пресс-служба акима области.



Предприниматель из Караганды готов вложить собственные средства в откормплощадку для крупного рогатого скота, которая простаивает около трех лет, и запустить мясоперерабатывающий завод.

На встрече с инвестором, генеральным директором ТОО "Тұлпар" Романом Гуссамовым были обсуждены важные вопросы, связанные с дальнейшим развитием площадки, приобретением скота, эффективным использованием земель бездействующего предприятия и производством мяса.

ТОО "Тулпар", входящее в группу компаний ТОО "АкОрда Capital", занимается производством мясной продукции и колбасных изделий. Компания планирует развивать откормочный комплекс, направляя 70% продукции за рубеж. При этом предприятие имеет долгосрочные контракты по экспорту мяса и мясной продукции с иностранными партнерами.

Как отметил аким области, последние 5 месяцев активно продолжалась совместная с АО "КазАгроПродукт" кропотливая работа по поиску инвесторов. Общими усилиями удалось привлечь отечественного предпринимателя, который уже в августе этого года готов приступить к восстановлению откормочного комплекса "Crown Батыс". Гали Искалиев подчеркнул, что инвестору будет оказана всемерная поддержка. При этом от предпринимателя ждут добросовестной работы, направленной на результат.

– Объем инвестиций составляет 4,2 миллиарда тенге, – говорит Роман Гуссамов. – В сентябре запустим мясокомбинат и начнем закуп скота для откорма, планируем приобрести порядка 2 тысяч голов скота, до конца года их количество увеличим до 7 тысяч голов. Скот будем закупать в Западно-Казахстанской области. Новый мясоперерабатывающий завод будет работать по современным технологиям, производить блочное и тушеное мясо. 30% продукции пойдет на производство колбасных изделий, которые будут поставляться в торговые точки по всей стране. Стоит отметить, что в рамках данного проекта будет создано 160 рабочих мест.

По его словам, Западно-Казахстанская область является наиболее подходящим регионом для развития животноводства, а также для переработки мяса и производства продукции из него.

Стоит отметить, в ЗКО ведется строительство еще трех откормплощадок: в Теректинском районе на 3 тыс. голов КРС, в Казталовском районе на 5 тыс. голов с планом увеличения до 20 тыс. голов, а также в Таскалинском районе на 5 тыс. голов. Общая сумма привлеченных инвестиций по проектам превышает 3,3 млрд.тенге.

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