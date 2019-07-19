Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Поэтический челлендж. Ногаев принял эстафету от казахстанки, вернувшейся из Сирии

Аким прочитал "Жасымда ғылым бар деп ескермедім".

Фото : Стопкадр19 июля 2019, 10:59

Глава Атырауской области Нурлан Ногаев прочитал произведение Абая "Жасымда ғылым бар деп ескермедім", сообщает пресс-служба акима Атырауской области.

Эстафету, посвященную 175-ти летию со дня рождения Абая Кунанбаева, Нурлану Ногаеву передали 6 человек. Ученица 6-ого класса Казахского национального университета искусств Медея Данияркызы, Балжан Абдрахманова – казахстанка вернувшаяся из Сирии, Айнур Сапарова – директор газеты "Ак Жайык", Нурлыбеков Нурасыл - ученик 9-ого класса школы №18 из Атырау, а также актер, режиссер театра и кино Талгат Теменов и дирижер Бауыржан Актаев передали эстафету Нурлану Ногаеву.

Аким Атырауской области прочитал произведение Абая "Жасымда ғылым бар деп ескермедім" и передал эстафету профессору, доктору философских наук Гарифолла Есиму, писателю Роллану Сейсенбаеву и доктору экономических наук Елеусину Сагиндикову.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты