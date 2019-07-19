Поэтический челлендж. Ногаев принял эстафету от казахстанки, вернувшейся из Сирии
Аким прочитал "Жасымда ғылым бар деп ескермедім".
Фото : Стопкадр19 июля 2019, 10:59
Глава Атырауской области Нурлан Ногаев прочитал произведение Абая "Жасымда ғылым бар деп ескермедім", сообщает пресс-служба акима Атырауской области.
Эстафету, посвященную 175-ти летию со дня рождения Абая Кунанбаева, Нурлану Ногаеву передали 6 человек. Ученица 6-ого класса Казахского национального университета искусств Медея Данияркызы, Балжан Абдрахманова – казахстанка вернувшаяся из Сирии, Айнур Сапарова – директор газеты "Ак Жайык", Нурлыбеков Нурасыл - ученик 9-ого класса школы №18 из Атырау, а также актер, режиссер театра и кино Талгат Теменов и дирижер Бауыржан Актаев передали эстафету Нурлану Ногаеву.
Аким Атырауской области прочитал произведение Абая "Жасымда ғылым бар деп ескермедім" и передал эстафету профессору, доктору философских наук Гарифолла Есиму, писателю Роллану Сейсенбаеву и доктору экономических наук Елеусину Сагиндикову.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4978344-9d10366b65d8e127821fec6f4c9cac22
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...