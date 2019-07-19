Стартап Маска Neuralink представил имплантаты в мозг

Первые эксперименты на людях нейробиологи планируют провести во втором квартале 2020 года.

Стартап Илона Маска Neuralink впервые за 2 года работы показал результат: импланты в мозг в виде нитей с электродами. Конечная цель Neuralink — создать нейроинтерфейс, который объединит мозг человека и искусственный интеллект, сообщает vc.ru со ссылкой на The Verge.

Компания показала гибкие "нити" толщиной 4-6 мкм, что в несколько раз меньше толщины человеческого волоса. Они, по словам Маска, позволяют быстрее считывать информацию из мозга по сравнению с существующими сейчас аналогами. Также "нити" с меньшей вероятностью могут повредить мозг, чем материалы, используемые в аналогичных проектах, считают в компании.

Neuralink представила устройство, автоматические вживляющее шесть "нитей" в мозг за минуту. Принцип его работы похож на швейную машинку — игла захватывает нить за петлю и вводит ее в мозг. Устройство избегает кровеносных сосудов, что способствует уменьшению воспалительных реакций в мозге во время операции.

Для считывания данных с "нитей" стартап разработал специальный чип, который может передавать информацию с помощью USB-C. Его пока тестировали только на лабораторных крысах. Для имплантирования в черепе приходится сверлить отверстие, но ученые планируют со временем использовать лазер — это менее болезненно.

В будущем компания планируют создать систему, которая бы работала по беспроводной сети. По замыслу Neuralink, датчики будут встраиваться в разные части мозга и подключаться к устройству с аккумулятором, расположенным за ухом. Разработчики рассчитывают, что системой можно будет управлять с помощью смартфона.

Цель Neuralink — вживить импланты парализованным людям, чтобы те могли использовать телефоны и компьютеры. Маск заявил, что стартап должен добиться "симбиоза человека с искусственным интеллектом".

Первые эксперименты на людях нейробиологи планируют провести в Стэнфорде во втором квартале 2020 года.

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