Трех автоугонщиков задержали в Алматинской области

Все три потерпевших водителя - женщины.

В Алматинской области полиции за три дня удалось раскрыть три факта угонов автомобилей, передает Zakon.kz.

По информации ДП области, угоны зарегистрированы в Талдыкоргане, Талгарском и Илийском районах, два из которых раскрыты стражами порядка по "горячим следам", на задержание третьего автоугонщика полиции потребовалось несколько суток.

- В Талгарском районе была угнана "Honda", принадлежащая одной из местных жительниц. Автомашину и 28-летнего автоугонщика удалось отыскать только на шестые сутки. У жительницы Талдыкоргана также угнали автомашину этой же марки, которую полицейские разыскали в течение двух часов. В Илийском районе задержали 49-летнего жителя Алматы, угнавшего у местной жительницы "Daewoo Nexia", также уже возвращенной законной владелице. По всем фактам возбуждено и проводится расследование с привлечением автоугонщиков к уголовной ответственности, - сообщили в пресс-службе.

В ведомстве отметили интересный факт, что во всех трех случаях автоугонов в качестве потерпевших выступают водители-женщины.

С начала года полиции удалось возвратить жителям региона 86 угнанных ранее автомашин, основная часть из которых автомобили марки "Audi", "Mazda", "Honda" и "Nexia".

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