Сколько выплатили медицинским организациям Алматы за лечение горожан

За оказание медпомощи онкологическим больным выплачено более 4 млрд тенге, за лечение туберкулеза – 2,4 млрд тенге, инфекционных заболеваний – около 1 млрд тенге.

Медицинским организациям Алматы с начала года выплачено около 60 млрд тенге. Об этом сообщили в филиале Фонда социального медицинского страхования по мегаполису, передает Zakon.kz.

По данным ведомства, финансирование в размере 59,8 млрд тенге получили медицинские организации города Алматы за медицинские услуги, оказанные в рамках госзаказа с начала этого года. Из них почти 21,5 млрд НАО "Фонд социального медицинского страхования" выплатил стационарам города, 13,4 млрд тенге – поликлиникам, 3,5 млрд – за оказание высокотехнологичных медицинских услуг.

Что касается социально значимых заболеваний, то, например, за оказание медпомощи онкологическим больным соответствующим организациям выплачено более 4 млрд тенге, за лечение туберкулеза – 2,4 млрд тенге, инфекционных заболеваний – около 1 млрд тенге.

- Вся оплачиваемая в этом году Фондом социального медицинского страхования медпомощь входит в гарантированный объем бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) для населения, – уточнил директор филиала Фонда социального медицинского страхования по Алматы Тлеухан Абилдаев.

Финансирование ГОБМП осуществляется Фондом с 2018 года в пределах средств, предусмотренных государственным бюджетом. С 2020 года Фонд также начнет закуп услуг в рамках обязательного социального медицинского страхования.

Сегодня в южной столице поставщиками НАО "Фонд социального медицинского страхования" по гарантированному объему бесплатной медицинской помощи являются 184 организации. При этом значительная часть поставщиков медицинских услуг по Алматы – частные клиники. Общая сумма заключенных договоров на 2019 год составляет более 110 млрд тенге.

Альберт Ахметов

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