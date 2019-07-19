Государство не будет создавать свой собственный wechat - Оспанов

Вице-министр добавил, что такие проекты государством не финансируются.

Государство не планирует создавать свой собственный wechat, сказал вице - министр цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК Аблайхан Оспанов, передает корреспондент Zakon.kz.

- Государство не будет создавать свой собственный wechat. Есть разные компании, которые работают над тем, чтобы создать цифровую систему, чтобы побороться с Telegram, WhattsApp и такие решения на рынке уже есть, - сказал Оспанов.

Он добавил, что в случае появления мессенджера отечественной разработки, некоторые могут перейти с одной программы на другую, однако это не будет проводиться насильно.

- Конечно, мы можем сказать, что у нас появится, но это если полностью частный игрок, которого граждане сами начнут использовать. Вы наверное сами помните, раньше сидели в "Одноклассниках", потом "В контакте", потом перешли в Facebook. Здесь также. Если появится хорошее казахстанское приложение, которое позволит нам использовать, я думаю мы все сами туда перейдем. А так, кого-то насильно. Такого не будет. Государством это не финансируется, - добавил Оспанов.

Справочно: WeChat (кит. Wēixìn, дословно "микро-сообщение") — мобильная коммуникационная система для передачи текстовых и голосовых сообщений, разработана китайской компанией Tencent, первый релиз был выпущен в январе 2011 года. Приложение доступно на iPhone, а также на телефонах под управлением Android, BlackBerry, Windows Phone, Symbian и J2ME/S40

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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