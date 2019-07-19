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Арман Джумабеков назначен ответсеком Министерства нацэкономики

Его последняя должность - первый вице-министр национальной экономики Республики Казахстан.

Фото : economy.gov.kz19 июля 2019, 13:12

Назначен ответсек МНЭ, передает Zakon.kz.

- Распоряжением главы государства Джумабеков Арман Даирович назначен ответственным секретарем Министерства национальной экономики Республики Казахстан, - сообщается на сайте Акорды.

Алдабергенов Нурлан Шадибекович освобожден от должности ответственного секретаря Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

Арман Джумабеков родился в 1973 году в Акмолинской области. Окончил Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова. Трудовую деятельность начал в 1990 году. В разные годы работал в структуре Министерства государственных доходов, Канцелярии премьер-министра РК, администрации Президента, а также в коммерческом секторе. С мая 2018 года по март 2019 года занимал должность ответственного секретаря Министерства национальной экономики РК. С апреля 2019-го занимал пост первого вице-министра национальной экономики Республики Казахстан.


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