Почти пять тысяч километров автодорог будет реконструировано в Казахстане

Ведется активная работа по привлечению инвестиций для реализации инфраструктурных проектов.

4,5 тысячи км дорог будет реконструировано в Казахстане в рамках 14 проектов по программе "Нурлы Жол". Приоритетные направления - Алматы – Усть-Каменогорск, Ушарал – Достык, Бейнеу – Акжигит, Калабатау – Майкапшагай, Актобе-Атырау-граница Российской Федерации. Об этом сегодня на брифинге в Службе центральных коммуникаций рассказал председатель правления АО "НК "ҚазАвтоЖол" Улан Алипов, передает корреспондент Zakon.kz.

- На сегодняшний день по всем проектам начаты соответствующие мероприятия, то есть подписаны договора подряда, произведены подготовительные и начаты строительные работы по мере завершения которых на реконструированных участках будет открыто движение, - сказал он.

Он отметил, что сегодня ведется активная работа по привлечению инвестиций для реализации инфраструктурных проектов. Достигнуто соглашение о выделении неправительственного займа под государственную гарантию с ЕБРР и ЭКСимБанк КНР. За счет привлеченных средств в 2019 году продолжаются работы на участках Талдыкорган - Усть-Каменогорск (763 км), Калбатау – Майкапшагай (415 км), Мерке – Бурылбайтал (266 км), Юго-Западный обход Астаны (34 км), Курты – Бурылбайтал (143 км).

В 2019 году планируется открыть движение по новым участкам на 641 км.

- Для достижения поставленных целей общий объем финансирования из республиканского бюджета составил 100,5 млрд тенге, из которых освоено на текущий момент 35 млрд тенге. На участках реконструкции задействовано 2500 тыс. единиц техники и 5 тыс. персонала, - заключил он.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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