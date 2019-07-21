Новые знания – итоги недели

Культура и спорт дарят миру новые открытия.

Что произошло на уходящей неделе в мире культуры и спорта, рассказывает корреспондент Zakon.kz.

В казахстанский прокат вышел долгожданный фильм "Король Лев" режиссера Джона Фавро, являющийся ремейком знаменитого мультфильма 1994 года. Мы как всегда заранее посмотрели новую работу студии Disney на предпоказе в Алматы в IMAX и доложили, вызовет ли она такое же восхищение у зрителя, как мультфильм.

Гран-при международного конкурса "Славянский базар-2019" в Витебске выиграл казахстанский певец Адильхан Макин. Он срывал овации оба конкурсных дня, а позже назвал счастливое число.

Казахстанский талант, "человек шести октав" Димаш Кудайберген, выигрывавший этот же конкурс в 2015 году, поздравил с аналогичным достижением в 2019-м Адильхана.

К слову, самый знаменитый в мире современный казахстанский певец выпустил новую песню – саундтрек к китайской дораме, а российский композитор и продюсер Игорь Крутой показал две новые песни для Димаша.

Племянница певца Беркута впервые продемонстрировала нового мужа, а сам Беркут заставил выучить казахский язык саму Наташу Королеву!





Пришлось учить иностранный язык и мировой звезде Леди Гаге. Ее Instagram атаковали русские, в результате в комментариях к ее публикациям можно узнать, почем продается гараж в Бирюлево-Товарное и как правильно приготовить хинкали.



Еще одной шокирующей новостью стало сообщение о том, что певица родила 5 детей за 10 лет, прежде чем выйти замуж.



И, конечно же, всем нам напомнили, что Instagram суров – администрация соцсети хотела удалить навсегда аккаунт юной казахстанской звезды Данэлии Тулешовой только из-за возраста.





Спорт

Мир отметил годовщину со дня смерти прославленного казахстанского фигуриста, бронзового призера Олимпиады-2014 и неоднократного призера чемпионатов мира алматинца Дениса Тена. Он был убит 19 июля 2018 года в родном городе автоворами.

Казахстан продолжает участие в футбольные клубных европейских турниров. Правда, теперь только в Лиге Европы УЕФА. По итогам первого квалификационного раунда нового еврокубкового сезона 3 казахстанские команды из 4 продолжают борьбу, все в Лиге Европы.

Мы подробно поведали о матче "Кайрата" с боснийским клубом "Широки бриег" в Алматы, а также разобрали игру вместе с главными тренерами обоих команд.

Известный американский журналист, инсайдер Майк Коппинджер рассказал, кто сможет подменить чемпиона мира мексиканца Сауля "Канело" Альвареса в бою с казахстанским экс-чемпионом мира после того, как мексиканец отказался выходить на ринг в сентябре, о чем сделал официальное заявление.

К слову, экс-чемпион мира из Казахстана вошел в Топ-100 обновленного рейтинга самых богатых спортсменов мира по данным журнала Forbes.

Цель на сезон назвала главный тренер сборной Казахстана по фристайлу-могулу, в составе которой есть действующая чемпионка мира Юлия Галышева.





Завершая тему о получении новых знаний, вспомним о студентах. Именно они наиболее усиленно грызут гранит науки и познают мир. Те из них, кто неравнодушен к спорту, побывали на 30-й всемирной летней Универсиаде, где заняли 25 место с 7 медалями. Мы выяснили, насколько это высокий результат и поняли, что самоеи главное в нашей жизни – постоянная тяга к знаниям и саморазвитию.

Альберт Ахметов

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