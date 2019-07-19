"Казавтожол" расширит сеть платных автодорог

В настоящее время проводятся конкурсные процедуры, предлагается внедрение открытой системы взимания платы, на которых не будет шлагбаумов и пунктов взимания платы.

"Казавтожол" планирует расширить сеть платных автодорог на 32 участка в ближайшие 2-3 года. Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций сообщил директор филиала "Дирекция платных автодорог" Асхат Окасов, передает корреспондент Zakon.kz.

- В ближайшие два-три года мы планируем расширить сеть платных автодорог еще на 32 участка общей протяженностью порядка 11 тыс. км. В настоящее время проводятся конкурсные процедуры, предлагается внедрение открытой системы взимания платы, на которых не будет шлагбаумов и пунктов взимания платы. Оплата будет производиться теми же способами предварительной оплаты. Все денежные средства, собранные на платных участках, расходуются только на содержание самого участка и системы взимания платы, - рассказал он.

Ранее Окасов сообщил, что было внедрено около 20 способов предварительной оплаты, в том числе интернет-сервис Payway.kz, Kazdriver, терминалы оплаты – Kiwi, Kaspi, электронные кошельки, интернет-банкинги, оплата со счетом мобильного телефона и так далее (с подробной информацией об инструментах предварительной оплаты можно ознакомиться на сайте общества в разделе "платная дорога" – от авт.).

- На сегодня платность внедрена на 4 участках автодорог общей протяженностью 682 км. Это участки Нур-Султан – Щучинск, Нур-Султан – Темиртау, Алматы - Капшагай, Алматы – Хоргос. Сбор денег по оплате за проезд по платным участкам осуществляется с помощью автоматизированной системы взимания платы. Проезд фиксируется оборудованием на контрольных арках, оплата производится на пунктах взимания оплаты при выезде с участка, - напомнил о системе работы Окасов.

Он также обратил внимание, что ставка оплаты устанавливается уполномоченным госорганом по каждому участку отдельно. При этом участки разделены на зоны – оплата начисляется за каждую зону. Ставка зависит от типа транспортного средства в зависимости от грузоподъемности. Для легковых авто, использующих предварительную оплату, проезда предусмотрена утвержденная ставка в два раза меньше, чем при оплате наличными. Ставки для грузовых авто остались без изменения.

- Предварительная оплата значительно сокращает время проезда через пункты взимания платы (…) Основная идея ввода платности – это снижение нагрузки на республиканский бюджет. То есть, те дороги, которые стали платными, уже не запрашивают средства из бюджета, а полностью самообеспечиваются, - сказал Окасов.

К слову, помимо ремонта и реконструкции автодорог, по словам спикера, особое внимание уделяется и сопутствующей инфраструктуре - объектам дорожного сервиса. Обществом совместно с комитетом автодорог МИИР РК проводится ряд мероприятий по реализации проекта по устройству СГУ (санитарно-гигиенических узлов) вдоль автомобильных дорог республиканского значения. Разработана программа установки 304 СГУ на 2019-2022 гг. На реконструируемых автодорогах республиканского значения проектами предусмотрена установка 109 единиц СГУ.

Вместе с тем в планах на ближайшие три года установить 116 ед. СГУ на эксплуатируемых дорогах по всей территории Казахстана, а также 79 ед. вдоль существующих и планируемых платных автодорог.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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