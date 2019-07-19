Год со смерти Тена: что изменилось в МВД

Около трети требований, которые выдвигала гражданская инициатива были услышаны и выполнены.

Прошел год со смерти фигуриста Дениса Тена. Именно после этого трагического случая и начались требования реформы МВД. На пресс-конференции гражданской инициативы "Требуем реформу МВД" подвели краткие итоги за год, передает Zakon.kz.

Около трети требований, которые выдвигала гражданская инициатива, были услышаны и выполнены.

- Впервые прозвучало, что в Казахстане должна быть сервисная модель полиции. У нас очень много полицейских: на 100 тысяч человек порядка 344 полицейских. Наши предложения касались и системы подготовки полицейских, она у нас устаревшая. Мы знаем, что сегодня из 15 полицейских академий осталось только пять. В декабре 2018 года родилось постановление правительства, которое утвердило дорожную карту модернизации МВД, - сказал общественный деятель и предприниматель Ерлан Нурпеисов.

По его словам, общественность больше всего возмущают факты коррупции, работа службы 102 и доступ в сами здания полиции – людям приходится стоять под заборами в холод и жару.

- Активное взаимодействие с представителями государственных институтов началось у нас только в начале этого года. Мы встречались с антикоррупционным комитетом, общественным советом Алматы. Мы рассматривали план по снижению коррупции в рядах МВД. В результате был разработан трехсторонний план, который был подписан 29 мая тремя сторонами. Это был первый прецедент в истории Казахстана, когда два госведомства - МВД и антикоррупционный комитет и третья сторона – общественность, подписали план, который будет реализовываться в течение двух лет, и мы имеем возможность участвовать и давать отчет нашим гражданам, - заявила общественный деятель и предприниматель Гульшат Нурпеисова.

Он отметила, что на сегодняшний день есть несколько площадок взаимодействия с государственными институтами. Первая площадка – дорожная карта, она была сформирована в конце 2018 года, к ней у общественников есть много вопросов и замечаний. Вторая площадка – трехсторонний план, третья – пилотный проект межведомственного партнерства по общественной безопасности. На данный момент по последнему проекту ведутся переговоры о сроках реализации, предварительно, его будет внедрять в Алматы, Караганде и Кокшетау.

- Первая часть работы – сервисная система работы полиции, то есть, полиция будет работать как и любой сервисный центр – вызываешь и они оказывают свои услуги. Второе, мы собираемся развернуть систему мониторинга, мы хотим получать независимую статистику преступности. Третья часть – взаимодействие с общественностью. Мы планируем расширить свое присутствие не только в социальных сетях, но мероприятиях во всех крупных городах страны. Хотелось бы обратиться к гражданам, ни в одной стране, где законы выполняются и полиция работает хорошо, нет такого, чтобы граждане молчали. Нужно хотя бы два часа в неделю выделить на то, чтобы изменения происходили. Вы можете спросить, а что я могу сделать, я ничего не знаю – испеките баурсаков для тех, кто знает законы, это и будет ваш вклад. У нас все площадки публичные, - обратил внимание общественный деятель и предприниматель Асет Наурызбаев.

В ходе пресс-конференции было объявлено о проведении мирного митинга 4 августа по вопросам реформы МВД, а также мониторингу законности действий правоохранительных органов в период таких массовых встреч.

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