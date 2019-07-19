Мамин проинспектировал ход восстановительных работ в Арыси и темпы застройки Туркестана

Он поручил не снижать темпы работ по восстановлению поврежденных объектов бизнеса.

Премьер-министр РК Аскар Мамин в ходе рабочей поездки в Туркестанскую область проконтролировал ход восстановительных работ поврежденных жилых домов, объектов социального назначения, инженерных сетей в Арыси, передает пресс-служба премьер-министра Республики Казахстан.

В настоящее время в Арыси завершены строительные работы в 1544 частных дома, в 4683 ведутся ремонтные работы. Также идет строительство 126 частных дома и одного многоквартирного. Из 66 социальных объектов на 62 ведутся восстановительные работы, новое строительство на 4 объектах.

В восстановительных работах в Арыси участвуют 207 компаний, 7037 работников, 265 единиц спецтехники. Глава Правительства РК на встрече с жителями Арыси подчеркнул, что в работе по восстановлению города активно участвуют все регионы, национальные компании, представители крупного бизнеса страны.

Премьер-министр РК поручил не снижать темпы работ по восстановлению поврежденных объектов бизнеса, транспортной и инженерной инфраструктуры, а также принять комплексные меры по подготовке объектов образования и здравоохранения.

В ходе поездки в Туркестан Аскар Мамин посетил строительную площадку возводимого историко-культурного центра, ознакомился с ходом работ по строительству центра "Ұлы дала Елі", музея Х.А. Яссауи. Также премьер-министр РК осмотрел ход реконструкции здания Национального центра ремесленников Великого шелкового пути, визит-центра, строительства Восточной бани, областной научно-универсальной библиотеки.

Премьер-министр РК побывал на строящихся объектах административного, социального, культурно-исторического назначения, на строительной площадке местного стадиона, дворца школьников, зданий акимата, Центра обслуживания населения, медиа-центра, конгресс-холла, площади "Нур-Султан", спортивной школы Олимпийского резерва, музыкальной школы, дворца школы с бассейном, городского парка с аттракционами, дворца бракосочетания, здания Казахского драмтеатра, музыкального фонтана, амфитеатра.

Аскар Мамин в Туркестане осмотрел ход благоустройства Парка Первого Президента, реконструкции Центральной части областного центра, строительства Арбата, а также ознакомился с проектом археологического парка Ески Туркестан.

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