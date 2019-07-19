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Касым-Жомарт Токаев принял Каната Ислама

Глава государства пожелал известному спортсмену побед в предстоящих поединках.

Фото : Акорда19 июля 2019, 14:13

Глава государства принял профессионального боксера Каната Ислама, передает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

В ходе встречи обсуждались вопросы развития в стране профессионального бокса и детско-юношеского спорта, включая организацию боксерских секций в сельской местности.

Обладатель пояса WBO Inter-Continental в среднем весе Канат Ислам поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за всемерную поддержку, которая оказывается отечественным спортсменам.

Глава государства пожелал известному спортсмену побед в предстоящих поединках.


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