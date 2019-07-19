Касым-Жомарт Токаев принял Каната Ислама
Глава государства пожелал известному спортсмену побед в предстоящих поединках.
Фото : Акорда19 июля 2019, 14:13
Глава государства принял профессионального боксера Каната Ислама, передает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.
В ходе встречи обсуждались вопросы развития в стране профессионального бокса и детско-юношеского спорта, включая организацию боксерских секций в сельской местности.
Обладатель пояса WBO Inter-Continental в среднем весе Канат Ислам поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за всемерную поддержку, которая оказывается отечественным спортсменам.
Глава государства пожелал известному спортсмену побед в предстоящих поединках.
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