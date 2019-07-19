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В поломке светофора в Сарыагаше виновата не жара, а грузовик

Светофор уже в скором времени заработает.

Фото : Otyrar19 июля 2019, 14:20

В поломке светофора виновата не жара, а грузовик, поспешили внести ясность представители акимата Сарыагашского района, передает Zakon.kz со ссылкой на otyrar.kz.

Повреждения светофора большегрузной машиной и стали причиной поломки регулятора движения в Сарыагаше.

- По поводу статьи "В Сарыагаше от солнечной жары тают светофоры", опубликованной в социальных сетях, заявляем следующее: 17.07.2019 года около 10:30 часов утра на перекрестке автодороги республиканского значения А-15 "Шымкент-Жетысай" и улицы Казыбек би, проходящей через город Сарыагаш Сарыагашского района, большой грузовик разбил один конец светофора. На место происшествия прибыли сотрудники дорожно-патрульной полиции, с составлением соответствующего протокола взысканы расходы на ремонт светофора. На сегодняшний день ГКП "Сарыагаш-Тазалык» ведется ремонт светофора", - сообщили в акимате.

Светофор уже в скором времени заработает.

Автор видео с поломанным светофором, утверждал, что регулировщик расплавился от жары, так как в Сарыагаше температура воздуха за бортом машины поднимается выше +55 градусов.


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