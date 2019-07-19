О нарушениях в действиях коллекторских агентств рассказали в Нацбанке

По итогам выявленных нарушений в отношении коллекторских агентств во втором квартале 2019 года применено 10 мер воздействия.

В Национальный банк Казахстана поступают обращения от физических и юридических лиц касательно нарушения порядка взаимодействия коллекторских агентств с должником, который определен статьей 5 закона о коллекторской деятельности, сообщает Zakon.kz.

По итогам выявленных нарушений в отношении коллекторских агентств во втором квартале 2019 года применено 10 мер воздействия, в том числе:

5 административных штрафов на сумму 1 641 500 тенге;

5 мер воздействия в виде письменных предписаний.

Результаты проведенного анализа показали, что коллекторскими агентствами допущены нарушения, связанные с:

- нарушением правил осуществления коллекторской деятельности;

- осуществлением недобросовестных действий со стороны коллекторского агентства при взаимодействии с должником;

- несообщением при первичном контакте работником коллекторского агентства должнику информации, установленной правилами осуществления коллекторской деятельности;

- разглашением третьему лицу тайны коллекторской деятельности, тайны предоставления микрокрокредита;

- взаимодействием коллекторского агентства с должником после выражения последним несогласия на взаимодействие.

В Нацбанке напомнили, что законом запрещены следующие недобросовестные действия коллекторских агентств:

- распространение сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию лица, с которым взаимодействует коллекторское агентство, либо разглашение сведений, которые могут причинить имущественный вред интересам данных лиц;

- совершение противоправных действий, посягающих на права и свободы лица, с которым взаимодействует коллекторское агентство, ставящие под угрозу их жизнь и здоровье, а также повлекшие причинение данному лицу имущественного и иного вреда;

- оказание давления путем угрозы применения насилия либо уничтожения или повреждения имущества должника и (или) его представителя, и (или) третьих лиц, оскорбления, мошенничества, подлога документов, шантажа, принуждающее должника к выполнению обязательств по ДБЗ или договору о предоставлении микрокредита;

- введения лица, с которым взаимодействует коллекторское агентство, в заблуждение относительно размера, характера и оснований возникновения задолженности;

- принятие коллекторским агентством денег (в наличной или безналичной форме), а также иного имущества в счет погашения задолженности;

- требования со стороны коллекторского агентства о погашении задолженности иным имуществом, кроме денег;

- разглашение коммерческой или иной охраняемой законами РК тайну, полученной от кредитора и (или) его представителя, и (или) третьих лиц.

Кроме того, должники или их представители вправе самостоятельно фиксировать процесс взаимодействия с работниками коллекторского агентства с помощью средств аудио- и видеотехники.

Отметим, что в мобильном приложении Нацбанка "НБК Online", являющегося своего рода мобильной версией Общественной приемной (данный мессенджер доступен для скачивания на государственном и русском языках в магазинах AppStore и PlayMarket), с января 2018 года запущен новый раздел "Деятельность коллекторских агентств". В этом разделе пользователи в онлайн-режиме могут получить разъяснение о своих правах при взаимодействии с коллекторскими агентствами.

Наряду с мобильным приложением должники банков и микрофинансовых организации в случае нарушения прав могут обратиться:

- в Нацбанк письменно по адресу: 050000, г.Алматы, ул.Айтеке би, 67;

- в Общественную приемную за получением правовой помощи по адресу: г. Алматы, ул. Айтеке би, 67, телефон для справок +7 (727) 2788104 (вн.5571, 5573);

- в филиалы Нацбанка.

Согласно закону коллекторским агентством является юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, включенное в реестр коллекторских агентств.

Коллекторская деятельность осуществляется на основании договора о взыскании задолженности, заключенного с банком второго уровня или микрофинансовой организацией.

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