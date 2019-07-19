Экс-гендиректор Нацпарка подозревается в мошенничестве
Окончательный вердикт будет вынесен судом.
Фото : Перуница19 июля 2019, 15:22
Департаментом Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции Шымкента выявлен факт мошенничества бывшим генеральным директором РГУ "Сайрам-Угамский" государственный национальный парк" Комитета лесного хозяйства и животного мира, передает Zakon.kz.
- Он подозревается в том, что используя свое служебное положение, обманным путем под предлогом передачи денег вышестоящему руководству получил от своих заместителей деньги в сумме 460 тыс. тенге и 800 долларов, - говорится в сообщении.
В настоящее время подозреваемый в инкриминируемом ему деянии свою вину полностью признал.
Окончательный вердикт в отношении подозреваемых с определением степени их виновности будет вынесен судом.
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