Экс-гендиректор Нацпарка подозревается в мошенничестве

Окончательный вердикт будет вынесен судом.

Департаментом Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции Шымкента выявлен факт мошенничества бывшим генеральным директором РГУ "Сайрам-Угамский" государственный национальный парк" Комитета лесного хозяйства и животного мира, передает Zakon.kz.

- Он подозревается в том, что используя свое служебное положение, обманным путем под предлогом передачи денег вышестоящему руководству получил от своих заместителей деньги в сумме 460 тыс. тенге и 800 долларов, - говорится в сообщении.

В настоящее время подозреваемый в инкриминируемом ему деянии свою вину полностью признал.

Окончательный вердикт в отношении подозреваемых с определением степени их виновности будет вынесен судом.

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