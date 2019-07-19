Курс доллара еще подрос на торгах
Средневзвешенный курс доллара составил 384,87 тенге.
Фото : bukhov.by19 июля 2019, 16:01
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) прошли торги по инструментам рынка иностранных валют, сообщает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара составил 384,87 тенге (+0,47 тенге)за доллар.
Средневзвешенный курс юаня составил 55,9800 тенге (+0,0550), объем 450,00 тыс.юаней.
В обменниках курс доллара - 384,3-385,7 тенге, евро - 433,5-435,5 тенге, рос.рубля - 6,12-6,17 тенге.
В торгах приняли участие 13 членов KASE.
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