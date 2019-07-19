Назначен посол РК в Эфиопии
Им стал Барлыбай Садыков.
Фото : express-k.kz19 июля 2019, 16:05
Барлыбай Садыков назначен послом в Эфиопии, передает Zakon.kz.
- Указом главы государства Садыков Барлыбай Каримович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в федеративной демократической Республике Эфиопия, - сообщается на сайте Акорды.
Соответственно, Али Ерлик Шакирулы освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Эфиопии.
В июне текущего года Садыков был освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Пакистане, и от должности чрезвычайного и полномочного посла Казахстана в Бангладеше.
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