Оплата за посещение Иле-Алатауского нацпарка переходит в электронный формат

Это исключит теневые наличные сборы.

Оплата посещения Иле-Алатауского нацпарка переходит в электронный формат, передает Zakon.kz.

Об этом в своем Твиттере сообщил аким Алматы Бакытжан Сагинтаев.

- Полностью переводим в электронный формат оплату посещения Иле-Алатауского парка. Это исключит теневые наличные сборы, увеличит поступление средств для сохранения экосреды уникального уголка природы нашего города. Система предусматривает возможность онлайн оплаты и бронирования, - написал он.

Полностью переводим в электронный формат оплату посещения Иле-Алатауского парка. Это исключит теневые наличные сборы, увеличит поступление средств для сохранения экосреды уникального уголка природы нашего города. Система предусматривает возможность онлайн оплаты и бронирования. — Бакытжан Сагинтаев (@sagintayev_b) 19 июля 2019 г.

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