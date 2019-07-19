Оплата за посещение Иле-Алатауского нацпарка переходит в электронный формат
Это исключит теневые наличные сборы.
Фото : Колеса19 июля 2019, 16:20
Оплата посещения Иле-Алатауского нацпарка переходит в электронный формат, передает Zakon.kz.
Об этом в своем Твиттере сообщил аким Алматы Бакытжан Сагинтаев.
- Полностью переводим в электронный формат оплату посещения Иле-Алатауского парка. Это исключит теневые наличные сборы, увеличит поступление средств для сохранения экосреды уникального уголка природы нашего города. Система предусматривает возможность онлайн оплаты и бронирования, - написал он.
Полностью переводим в электронный формат оплату посещения Иле-Алатауского парка. Это исключит теневые наличные сборы, увеличит поступление средств для сохранения экосреды уникального уголка природы нашего города. Система предусматривает возможность онлайн оплаты и бронирования.— Бакытжан Сагинтаев (@sagintayev_b) 19 июля 2019 г.
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