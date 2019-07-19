По каким вопросам алматинцы чаще всего обращаются в "Приемные на дороге"

Около 70 % из общего количества обращений касаются вопросов организации дорожного движения.

"Приемная на дороге" в Алматы стартовала 19 июля с единого развода полицейских, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП города.

Специализированные приемные для граждан начали свою деятельность на улицах и во дворах города. В этот раз полицейские автобусы с руководством и компетентными сотрудниками полиции расположились в парках и на площадях города.

- Перед органами внутренних дел Казахстана стоят определенные задачи по созданию общегосударственной системы профилактики, поднятия имиджа правоохранительных органов и иных государственных структур, а также укреплению доверия населения к ОВД и повышению статуса полиции. В целях их реализации Департамент полиции Алматы на постоянной основе проводит разъяснительную и профилактическую работу, оказывает правовую и консультативную помощь гражданам, осуществляет прием граждан по вопросам, касающихся дорожной и общественной безопасности, - поделился первый заместитель начальника ДП Алматы полковник Избасар Бектуров.

"Приемная на дороге" обрела новый формат. Учитывая положительный эффект, акция будет проводиться также во внутридворовых территориях многоквартирных и жилых домов, жилых комплексов и частных секторов. Для этого составлен график локации приемных точек с охватом всех районов города, где участковые инспекторы совместно с КСК и жилищными инспекциями будут принимать жильцов в мобильном режиме на местах. Руководство и компетентные сотрудники Департамента полиции, осуществляют прием граждан с 09.00 утра до 19.00. Акция проходит в форме конструктивного диалога.

Адреса проведения акции "Приемная на дороге" 19-20 июля:

1. Парк имени Первого Президента (Навои - Аль-Фараби)

2. Площадь "Астана" (Казыбек би угол ул. Панфилова)

3. Площадь Республики (восточнее монумента).

Адреса проведения акции "Приемная во дворах" 19-20 июля:

Алатауский район

1. Мкр. Шанырак -- 2, ул. Жанкожа батыра дом 26, 19 июля;

2. Мкр. Акбулак, 1-я улица, дом 63, 20 июля.

По предварительным итогам акции 19 июля полиция составила рейтинг, по каким вопросам алматинцы чаще всего обращаются в "Приемные на дороге".

Согласно данным административной полиции, около 70 % из общего количества обращений касаются вопросов организации дорожного движения. Например, пожелания по установке светофоров на определенных перекрестках, дорожных знаков, разметок возле школ. На местах принимаются письменные заявления от граждан, в том числе и по улучшению улично-дорожной сети.

Еще 25% являются вопросами консультативного характера, особенно в части оказания государственных услуг по регистрации автотранспорта, выдачи водительских удостоверений, паспортов и удостоверений личности, переоборудования транспортных средств, а также уплаты штрафов за административные правонарушения. Чуть более 5 % - жалобы, нарекания на неправомерные действия сотрудников дорожно-патрульной полиции. Все обращения, вопросы, жалобы граждан официально регистрируются, по всем обращениям своевременно принимаются соответствующие меры либо на месте даются исчерпывающие ответы.

- "Приемная на дороге" - уже сегодня является традиционной полицейской акцией, которая имеет многолетний стаж (10 лет, проводится с 2009 г.). Одноименная акция оказывает гражданам правовую и консультативную помощь в сфере дорожной безопасности и других вопросов деятельности алматинской полиции. В рамках этого проводится активная профилактика среди населения по предупреждению дорожно-транспортных происшествий путем беседы с гражданами, показа различных роликов, раздачи наглядной информации. С каждым разом проведения профилактической акции "Приемная на дороге" отмечается высокая эффективность и значимость данного мероприятия. Сегодня – завтра специализированные автобусы с руководством и компетентными сотрудниками полиции развернули свою деятельность на архиважных местах города, это Парк Первого Президента Республики Казахстан, Площадь "Астана" и Площадь Республики», - рассказал начальник Управления административной полиции города Алматы полковник Жандос Мураталиев.

Для справки:

Сначала 2019 года акция "Приемная на дороге" проводится в четвертый раз:

- 5-6 апреля (обратилось всего 768 граждан)

- 17-18 мая (обратилось всего 1 тысяча 099 человек)

- 14-15 мая (обратилось всего 797 человек).

В качестве альтернативы конструктивного диалога, функционирует канал "горячей линии" 8-747-080-01-56, который подключен к функциям WhatsApp мессенджера для моментального обмена сообщениями и видеоинформацией.

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