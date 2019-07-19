За оскорбления жены по WhatsApp гражданин ОАЭ получил два месяца тюрьмы

Мужчина пытается обжаловать приговор в апелляционном суде.

Гражданин ОАЭ приговорен к двум месяцам тюремного заключения за унизительные сообщения в адрес жены, отправленные по WhatsApp, передает РИА Новости со ссылкой на газету Khaleej Times.

Мужчина пытается обжаловать приговор в апелляционном суде Абу-Даби. По словам его супруги, она подала в суд на мужа после того, как он проигнорировал ее просьбы прекратить оскорблять ее по WhatsApp.

По решению суда первой инстанции мужчину осудили за оскорбление жены и нарушение закона о преступлениях в интернете. Следующее заседание по делу назначено на 15 сентября.

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