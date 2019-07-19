Ерлан Журинбаев назначен советником министра культуры и спорта

В последние годы он занимал должность заместителя директора медиахолдинга "Атырау-Ақпарат".

Журинбаев Ерлан Сыдыкович назначен советником министра культуры и спорта Республики Казахстан, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт министерства.

Ерлан Журинбаев родился в 1978 году в Алматинской области.

В 1996-2001 гг. учился в Казахском государственном юридическом университете. В 2017 году окончил Алматинский университет по специальности «Бизнес и право». Магистр права. Трудовую деятельность начал преподавателем в Казахском университете международных отношений и мировых языков имени Абылай хана и Казахском Национальном техническом университете имени К. Сатпаева.

В последние годы занимал должность заместителя директора медиахолдинга "Атырау-Ақпарат".

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