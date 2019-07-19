В Усть-Каменогорске к учебному году отремонтируют 31 школу и 20 детских садов

Аким города ознакомился с ходом работ.

В Усть-Каменогорске к учебному году будет отремонтирована 31 школа и 20 детских садов, сообщает акимат Усть-Каменогорска.

На капитальный и текущий ремонт организаций образования в этом году было выделено более 400 миллионов тенге. В 15 из них будет отремонтирована кровля, в 20 - система отопления, в 9 будут заменены стеклопакеты.

Аким Усть-Каменогорска Жаксылык Омар ознакомился с ходом работ в средней школе номер 34, где обустраивается гидроизоляция от грунтовых вод. При посещении средней школы номер 4, было выявлено отставание от запланированного графика.

Глава города поручил руководству городского отдела образования срочно принять меры по ускорению работ.

На сегодняшний день ремонты уже завершены в 16 школах.

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