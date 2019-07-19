Частный дом горел за "барахолкой" в Алматы

Жертв и пострадавших нет.

В Алматы горел частный дом, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.

Сообщение о пожаре поступило на пульт "101" в 14:57. Прибыв по адресу: Алатауский район, мкр.Шапагат (Заря Востока), ул. 3-й Градокомплекс, д. 11, пожарные установили, что открытым пламенем горит крыша двухэтажного частного жилого дома.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Горит частный дом... заря восток... Публикация от Алматы | Almaty ???????????????? (@kris.p.almaty) 19 Июл 2019 в 2:26 PDT

Пожарные предотвратили распространение огня на соседние жилые строения.

В ходе тушения были вынесены семь газовых баллонов, емкостью 25 л.

Пожар локализован в 15:35 часов и ликвидирован в 16:26 часов. Площадь пожара составила 150 кв.м.

Жертв и пострадавших нет.

В ликвидации пожара были задействованы 23 человека личного состава и шесть единиц техники Службы пожаротушения города Алматы.

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