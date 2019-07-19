Аномальная жара: жители Алматинской области остались без воды
Водовоз приезжает раз в неделю, - говорят местные жители.
Фото : PxHere19 июля 2019, 17:30
Жители Алматинской области пожаловались в социальных сетях на отсутствие питьевой воды, передает Zakon.kz.
- Каждый год одна проблема. Без воды живем, как в пустыни. Водовоз приезжает раз в неделю, вода грязная, наверное, сразу с речки привозят воду, - сообщила одна из жительниц поселка Болек.
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В акимате Болекского сельского округа о проблеме знают и сообщили, что уже начались работы по водоснабжению.
- В июле 2019 года года для решения проблем с питьевой водой села Болек и села Аймен из бюджета выделено 5 млн тенге для проведения работ по текущего ремонту на скважине, расположенной в с.Болек. Работы подразумевают промывку скважины, резервуара и установки глубинного насоса. Согласно договору подрядной организацией "Есік су" большая часть вышеуказанных работ проведена, на сегодняшний день глубинный насос запущен, полное завершение работ планируется до 15 августа 2019 года, - заявили в акимате.
Так же отметили, что водовоз привозит воду через день согласно поданным заявкам от жителей. Вода фильтрованная, набирается в городе Есик и соответствует всем санитарным нормам.
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