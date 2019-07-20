Мегапожар на складе, красавчик Рус, авария лоб в лоб – итоги недели

Произошло несколько нелепых смертей, которых можно было бы избежать.

Крупный пожар в Алматы, несколько смертельных ДТП, драка, и много другое - происшествия, которые прошли за эти семь дней. Если вы что-то упустили, Zakon.kz напомнит.

Смерть на дороге

Несколько крупных ДТП с летальным исходом произошли на неделе. 15 июля в районе села Спасского Сандыктауского района на трассе Атбасар – Кокшетау лоб в лоб столкнулись две Lada. Оба водителя скончались, а пассажиры с различными травмами были доставлены в Сандыктаускую центральную районную больницу.

15 июля стало известно об еще одном жутком ДТП, которое произошло 13 июля в Жамбылской области. На 380-м километре трассы Алматы – Екатеринбург произошло самоопрокидывание служебной автомашины SsanYong. В результате погибли двое сотрудников Мойынкумского районного отделения полиции и один гражданин Республики Узбекистан, которого доставляли как нарушителя миграционного законодательства.

В ночь на 19 июля в Алматы погиб мотоциклист. Он проехал по Абая пересечение с Тургут Озала, вероятно, не справился с управлением, зацепил бордюр на разделительной аллее. Байк стало мотать из стороны в сторону, сначала ударило об одно дерево, потом его поднесло вверх, он ударился об второе дерево.

Горящий склад

В Алматы 18 июля ранним утром загорелся склад с лакокрасочными изделиями. На место выехали пожарные расчеты, но позже стало ясно, что сил недостаточно. Был поднят сначала один вертолет, потом еще один. В итоге, потребовалось почти семь часов, чтобы ликвидировать возгорание. Площадь составила 450 квадратных метров, обошлось без пострадавших. Сгорело порядка 200 тонн краски.

Трое на одного

В Актау трое молодчиков напали на мужчину во дворе одного из домов. За этим наблюдали парни с балкона, внезапно один из них решил выйти на помощь, так как не по-мужски толпой нападать на одного. В итоге ему удалось разогнать негодяев, а его приятель крикнул ему «Рус, красавчик!». Именно так он и прославился на просторах интернета.

Трагические смерти

К сожалению, от смерти от нелепого случая никто не застрахован. Одно из таких происшествий имело место быть в Шымкенте. 15 июля парень 1996 года рождения взял в руки зарядку от телефона, его ударило током, и он умер на месте.

А в Караганде 59-летний мужчина пытался почистить колодец глубиной 6 метров и упал в него. Его 29-летний сын и сосед попытались ему помочь. Всех троих вызволяли спасатели ЧС. Однако сын скончался там же, а двое других умерли в больнице.

16 июля стало известно о судьбе алматинца, которого с 10 июля искала жена. Как оказалось, пропавший без вести мужчина стал жертвой убийства, его тело с признаками насильственной смерти обнаружено стражами порядка в русле БАКа за более чем 100 км от Алматы. Установлено также место совершения преступления и автомашина, на которой, предварительно, было вывезено тело потерпевшего. Полицейским удалось установить и задержать двух коллег разыскиваемого мужчины, обоснованно подозреваемых в причастности его исчезновения. Оба задержаны и помещены под стражу.

Подготовила Асема Тунгушбаева

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!