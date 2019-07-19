Атырауский НПЗ представил шесть новых проектов

Завершившаяся в 2017 году масштабная технологическая модернизация завода продолжается полным обновлением имеющегося общезаводского хозяйства.

Arman, Bailanys, 5S, "Жеті Қазына", Jańa Jol и Tazalyq – шесть новых проектов модернизации заводской инфраструктуры внедрены и реализуются в нынешнем году на ТОО "Атырауский НПЗ".

Таким образом, завершившаяся в 2017 году масштабная технологическая модернизация завода продолжается полным обновлением имеющегося общезаводского хозяйства. Так, в рамках проекта Arman осуществляется ремонт административно-бытовых помещений, по проекту Bailanys модернизируются телекоммуникационные сети, 5S – проект по стандартизации рабочих мест, Jańa Jol - это восстановление внутризаводских дорог, "Жеті Қазына" - создание центра обеспечения спецодеждой и нового архива, Tazalyq – модернизация очистных сооружений завода и полей испарения. Об этом рассказал генеральный директор ТОО "АНПЗ" Шухрат Данбай 17 июля посетившему завод в рамках рабочей поездки по Атырауской области Премьер-Министру РК Аскару Мамину.

Также Ш. Данбай доложил главе Правительства и о результатах проведенной модернизации. К слову, модернизация на АНПЗ прошла в три этапа и завершилась в 2018 году запуском промышленного производства ценного нефтехимического сырья, продукта с высокой добавленной стоимостью – параксилола (496 тыс.тонн в год). Кстати, с 2016 года АНПЗ уже отгружает на экспорт другой нефтехимический продукт – бензол (133 тысяч тонн). Важными результатами модернизации являются увеличение производства бензинов с 647,7 тыс. до 1 млн 441 тысячи тонн в год, дизельного топлива с 1 млн 374,5 тыс. до 1 млн 700 тысяч в год, авиакеросина РТ (а в дальнейшем Jet A1) – с 19,2 тыс. до 251 тысячи тонн в год. Кроме того, с конца 2018 года АНПЗ наладил промышленное производство уникального дизеля KHAZAR -32 (-32 – это предельная температура фильтруемости, при которой топливо застывает).

В целом, благодаря модернизации вся продукция АНПЗ соответствует экологическим классам К4 и К5, мощность предприятия увеличена на 500 тыс.тонн – до 5,5 млн тонн в год, выход светлых нефтепродуктов - до 71%, глубина переработки довести до 90%.

О проекте Tazalyq стоит рассказать подробно. Сегодня руководством завода взят курс на проведение эффективных природоохранных мероприятий, в которые входит и реализация этого проекта, который рассчитан до 2026 года. В его рамках будут построены закрытые механические очистные сооружения, модернизированы биологические и рекультивированы поля испарения. Все эти мероприятия проводятся на собственные средства завода и позволят довести качество очищенных стоков до норм воды культурно-бытового назначения, полностью исключить вынос в сточные воды активного ила и взвешенных веществ, а 70% очищенной воды повторно использовать на заводе. Так, благодаря недавно введенному в эксплуатацию трикантеру, АНПЗ на 80% сокращает вывоз нефтесодержащих отходов. То есть, значительно уменьшаются технологические потери за счет возврата нефтепродукта в процесс нефтепереработки и сэкономлены средства предприятия.

Рассказал Премьер-Министру руководитель завода и о социальной поддержке работников. Так, в рамках объявленного главой государства Года молодежи, в 2019 году на АНПЗ стартовала жилищная программа для молодых сотрудников предприятия по реализации 100 квартир в новом жилом комплексе, ключи от квартир которого будут вручены перспективным сотрудникам завода в августе 2020 года – в год 75-летия завода. Необходимо отметить, что Аскар Мамин посетил завод в период текущего капитального ремонта, начавшегося 10 июля. Генеральный директор АНПЗ сообщил, что завод планирует выйти на плановые мощности уже к концу текущего месяца.

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