Инну Чурикову доставили в реанимацию
Ее состояние врачи оценивают как тяжелое.
Фото : peopletalk.ru19 июля 2019, 18:00
Народная артистка СССР Инна Чурикова упала во время спектакля, когда на сцене было темно, сообщил Марк Варшавер, директор театра "Ленком", в котором работает актриса, передает ТАСС.
Артистка получила травму, играя на сцене московского театра "Русская песня". Сейчас она находится в хирургической реанимации. Ее состояние врачи оценивают как тяжелое. Об этом сообщили в справочной службе больницы.
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