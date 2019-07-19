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Инну Чурикову доставили в реанимацию

Ее состояние врачи оценивают как тяжелое.

Фото : peopletalk.ru19 июля 2019, 18:00

Народная артистка СССР Инна Чурикова упала во время спектакля, когда на сцене было темно, сообщил Марк Варшавер, директор театра "Ленком", в котором работает актриса, передает ТАСС.

Артистка получила травму, играя на сцене московского театра "Русская песня". Сейчас она находится в хирургической реанимации. Ее состояние врачи оценивают как тяжелое. Об этом сообщили в справочной службе больницы.


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