Инну Чурикову доставили в реанимацию

Ее состояние врачи оценивают как тяжелое.

Народная артистка СССР Инна Чурикова упала во время спектакля, когда на сцене было темно, сообщил Марк Варшавер, директор театра "Ленком", в котором работает актриса, передает ТАСС.

Артистка получила травму, играя на сцене московского театра "Русская песня". Сейчас она находится в хирургической реанимации. Ее состояние врачи оценивают как тяжелое. Об этом сообщили в справочной службе больницы.

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