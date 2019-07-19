Незаконный груз энергетических напитков выдворили из Казахстана

28 800 банок следовали из Бишкека без товаросопроводительных документов.

Три автомашины с незаконно ввезенным из Кыргызстана безалкогольными напитками "Gorilla" выдворены обратно, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов МФ РК.

Должностными лицами Департамента государственных доходов по Жамбылской области совместно с сотрудниками дорожно-патрульной службы Департамента полиции Жамбылской области 17.07.2018г. в селе Андас батыр Меркенского района Жамбылской области были задержаны три груженных автотранспортных средств марки Mercedes-Benz с регистрационными государственными номерами Кыргызской Республики.

В результате проверки было установлено, что указанные автотранспортные средства пересекли государственную границу через контрольно - пропускной пункт Сыпатай Батыр и следовали из города Бишкек Кыргызской Республики с товаром – безалкогольный напиток "Gorilla" в количестве 28 800 банок, без товаросопроводительных документов.

По данному факту сотрудниками органами государственных доходов Жамбылской области составлен административный протокол и транспортные средства были выдворены с территории Республики Казахстан.

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