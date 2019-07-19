В Алматинской области задержали иностранца за серию краж

Жителя Узбекистана подозревают в скотокрадстве.

В Алматинской области полицейские задержали иностранца-нелегала, подозреваемого в серии краж. В материалах уголовного расследования в качестве подозреваемого выступает 25-летний мужчина из Узбекистана, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Департамент полиции Алматинской области.

В начале июня 2018 года к полицейским Жамбылского района обратился один из местных фермеров с заявлением о краже четырех лошадей. В совершении скотокрадства полицейские заподозрили одного из табунщиков крестьянского хозяйства, уволившегося с работы несколькими днями ранее без каких-либо объяснений.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий похищенных лошадей отыскали в соседней Жамбылской области. Как выяснилось, подозреваемый продал четырех коней на скотном рынке, выручив за них около 1 миллиона тенге. Более одного года мужчина скрывался от полиции постоянно меняя местожительство. На днях подозреваемого удалось задержать на одном из рынков близ Алматы - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

В Жамбылской районной полиции дополнили, что подозреваемому также доказана причастность к краже мотоцикла у жителя села Каншенгель. Мотоцикл уже обнаружен и возвращен законному владельцу.

- С учетом серийности краж в отношении задержанного продолжается проверка на причастность к другим преступлениям аналогичного характера. Подозреваемый сейчас содержится под стражей. Кроме всего, задержанный также будет привлечен к ответственности за нарушение миграционного законодательства - отметили в пресс-службе.

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