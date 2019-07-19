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Пожар в Бурабае локализован

С вертолетов сбросили порядка 50 тонн воды. Сложность в том, что приходится бороться с огнем на высоте более 800 метров, поэтому туда не могут подъехать пожарные машины.

Фото : Пресс-служба ДЧС Акмолинской области19 июля 2019, 18:51

19 июля в 13 часов в 15 км от города Щучинска, на территории Акылбайского лесничества ГНПП "Бурабай" на вершине горы Жеке батыр произошло возгорание сухой травы и леса. Жертв и пострадавших нет, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал руководитель областного ДЧС Алексей Советов, после получения сообщения в эту зону незамедлительно выехали спасатели.

- На месте пожара работают 75 человек из числа личного состава ДЧС Акмолинской области, шесть единиц спецтехники, 40 сотрудников лесной охраны ГНПП "Бурабай". Тушение происходит методом окапывания и проливом водой из ранцевых огнетушителей. С вертолетов сбросили порядка 50 тонн воды. Сложность в том, что приходится бороться с огнем на высоте более 800 метров, поэтому туда не могут подъехать пожарные машины. По предварительным данным, площадь возгорания - 0,33 гектара,- сказал он.

Аким области Ермек Маржикпаев прибыл на место происшествия, прервав рабочую поездку по районам области, был создан оперативный штаб под его руководством. В 15.55 часов пожар был локализован, ведутся дальнейшие мероприятия по тушению.


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