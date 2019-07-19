Казахстанский рефери назначен на футбольный матч чемпионата Европы
Главным судьей на матч Англия — Испания назначена Эльвира Нурмустафина.
Фото : sports.kz19 июля 2019, 19:19
Стала известна бригада арбитров, которая будет работать на матче между сборными Англии и Испании в рамках финального этапа Чемпионата Европы-2019 среди девушек до 19 лет, который проходит в Шотландии, сообщает Sports.kz.
Главным судьей на этот матч назначена наша соотечественница Эльвира Нурмустафина. На линиях ей будут помогать Александра-Теодора Апосту из Румынии и Камилла Стендаль из Швеции. В качестве резервного судьи выступит Христиана Гутева (Болгария).
Матч Англия WU-19 — Испания WU-19 состоится в шотландском городе Стерлинг.
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