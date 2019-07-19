Мошенник обещал алматинцам недорогие квартиры в элитных ЖК

По имеющимся данным, с одного человека он брал мзду в размере от 6 до 12 тысяч долларов.

По данным Управления полиции Алмалинского района, в полицию на незаконные действия гр.Ш., 1977 года рождения, уже пожаловались 15 человек, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города Алматы.

В настоящее время подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Его действия квалифицированы следствием по ст.190 ч.3 УК РК. Общая сумма нанесенного потерпевшим ущерба устанавливается. По имеющимся данным, с одного человека он брал мзду в размере от 6 до 12 тысяч долларов. Мужчина действовал по следующей схеме: он среди знакомых распространил сведения о том, что имеет, якобы, влиятельные связи и возможность в получении по государственной программе жилье в элитных жилых комплексах Алматы.

- На самом деле мужчина откровенно врал, вводил наивных людей в заблуждение, а вырученные от преступного промысла деньги тратил на собственные нужды. Назрела процессуальная необходимость обнародовать личность подозреваемого и проверить его на причастность к другим преступлениям, - резюмировал и.о. начальника Управления полиции Алмалинского района подполковник полиции Абзал Турганалы.

Если граждане опознают в нем своего обидчика и так же пострадали от его преступных действий, полицейские просят связаться с ними по телефонам: 8-775-20364-04; 8-702-333-42-64 или 102.

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