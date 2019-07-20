Конфуз Порошенко, импичмент Трампа и почему США не вернулись на Луну – мировые итоги недели

Краткий обзор основных мировых событий, освещаемых в зарубежных СМИ.

На уходящей неделе произошел целый ряд событий, касающихся действующих и бывших глав государств. Так по обвинению в коррупции был задержан бывший президент Перу, экс-президентов Кыргызстана и Украины правоохранители вызвали на допрос, что они оба проигнорировали, а главе США едва не объявили импичмент. Кроме того Украине предложили выкупить Крым и Донбас, а России – продать Калининградскую область. Свои посты покинули глава Международного фонда и премьер-министр Великобритании, и был назначен новый глава Еврокомиссии. Джулиана Ассанжа обвинили во вмешательстве в американские выборы, а в США прокуратура закрыла дело против актера Кевина Спейси, обвинявшегося в домогательстве. Произошел и ряд других, не менее интересных событий, как позитивного, так и негативного плана. Более подробно обо всем этом можно прочесть в традиционном обзоре мировых новостей, подготовленном Zakon.kz.

Новости Украины

Источник фото: Українські Новини

Не иссякает интерес зарубежных СМИ к событиям в Украине. Так продолжается расследование уголовных дел заведенных в отношении экс-президента Украины Петра Порошенко и его команды. Как сообщил директор Государственное бюро расследований Украины Роман Труба в отношении Порошенко и других высокопоставленных лиц возбуждено 11 уголовных дел. По его словам 17 июля Порошенко вызывали на допрос как свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов и легализации доходов на сумму 300 миллионов долларов при продаже завода "Кузня на Рыбальском", но бывший глава государства в ГБУ не явился. Однако, по словам адвоката экс-президента Украины Игоря Голованя, Порошенко не получал повесток на допрос в ГБУ и в любом случае до парламентских выборов к следователю не пойдет, так как занят "в деятельности, связанной с выборами".

Между тем, 17 июля бывшего президента Украины Петра Порошенко, который не явился в этот день на допрос к следователям Государственного бюро расследований, не пустили в зал заседаний Европарламента, а усадили на галерке. Сам он ранее написал в соцсетях, что будет 17 июля в Страсбурге на встрече с новоизбранными членами Европарламента и другими политическими лидерами, "чтобы обсудить вопрос освобождения всех заложников Кремля из плена". В тоже время, в СМИ прошла информация, что в числе приглашенных гостей Порошенко в Европарламенте не значится.

Также на уходящей неделе широко обсуждалось ДТП с участием кортежа Владимира Зеленского и автобуса с детьми. Инцидент произошел в Запорожской области, когда две машины Volkswagen Touareg из кортежа Зеленского обгоняли колонну автобусов с детьми, направлявшихся в оздоровительный лагерь. В результате ДТП один из автобусов съехал в кювет. В результате происшествия жертв нет. Отмечается, что в кортеже главы государства находился личный состав Управления государственной охраны (УГО). Автомобиля украинского лидера среди машин не было - Зеленский улетел в столицу на самолете.

Чуть позже Владимир Зеленский рассказал, что хотя и не ездит на работу на велосипеде, как обещал в ходе выборов, но является таким же участником движения, как и все. По словам Зеленского, во время его передвижения едут два автомобиля: президентский и автомобиль охраны. Иногда бывает третий - с сопровождающими лицами, членами команды, охраной, но "эти автомобили останавливаются на всех светофорах, стоят в пробках, никто не включает "мигалок" и другое", - отметил украинский лидер.

А в среду президент Украины Владимир Зеленский заявил, что позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину, несмотря на то, что все партнеры Киева были против звонка российскому лидеру. "Я решил позвонить Путину, потому что это вопрос, прежде всего, Украины, вопрос наших граждан. Поэтому мы должны благодарить наших западных партнеров, благодарить всех за поддержку, но должны иметь свое мнение", - сообщил он. Напомним, 11 июля президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор по инициативе Киева. Они обсудили урегулирование конфликта на юго-востоке Украины и возвращение лиц, удерживаемых с обеих сторон, а также продолжение контактов в "нормандском формате".

Между тем в среду появилась новость о том, что президент России Владимир Путин увеличил число граждан Украины, которые могут получить гражданство РФ в упрощенном порядке. В соответствии с документом, на получение гражданства в упрощенном порядке, смогут рассчитывать украинцы, проживавшие не только в "отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины", но и жители этих областей в целом.

К слову, на уходящей неделе президенту Украины Владимиру Зеленскому предложили выкупить Крым и Донбасс у России в рассрочку. "Необходимо использовать тактику Китая, а именно договориться, что Украина в рассрочку просто купит у России Донбасс. Обговорите цену. "…" Также можно выкупить Крым", — отметил автор петиции, опубликованной на официальном сайте главы государства. При этом он подчеркнул, что "все люди" ждут от Зеленского "смелое решение" вопроса.

Видимо подобная мысль была навеяна новостью о том, что американский миллиардер, крупный IT-бизнесмен и основатель самой крупной в мире социальной сети Facebook Марк Цукерберг захотел купить у России Калининградскую область, чтобы создать на ее территории уникальное научное государство. Такое заявление Цукерберг сделал во время своего выступления перед студентами Индийского технологического университета в Дели. "Мне тут сказали, что сейчас Российская Федерация столкнулась с серьезными экономическими трудностями. Узнав об этом, я решил написать через сеть микроблогов Twitter своему другу Дмитрию Медведеву, с которым ранее встречался в Москве. Я попрошу его рассмотреть возможность продать мне эту территорию", – приводит пресса слова Цукерберга.

Геополитика

Источник фото: glavred.info

Реализуя на практике ранее озвученные Дональдом Трампом планы по массовому выдворению мигрантов из страны, власти США всерьез взялись за нелегалов. Аресты нелегальных иммигрантов с целью их последующей депортации начались с Нью-Йорка в ночь с субботы на воскресенье и продолжились в других крупных городах Америки: Чикаго, Лос-Анджелес, Майами — всего порядка 10. Планировалось, что в итоге рейдов миграционной службы будут задержаны не менее двух тысяч человек.

А чуть позже конгрессвумен Ильхам Омар заявила, что президент США Дональд Трамп в открытую нарушает основополагающие права человека и настало время для его импичмента. Ранее Трамп написал в Twitter, что "прогрессивные" женщины-демократы из конгресса США приехали из стран, власти которых являются "полной катастрофой", "теперь громко заявляют людям в США, самой великой и сильной нации на Земле, как нужно управлять правительством". Он предложил им уехать обратно "помочь восстановить полностью разрушенные и заполоненные преступностью места, откуда они приехали". Позднее он добавил, что если люди "недовольны" происходящим в США, "они могут уехать". Омар отметила, что повестка Трампа является повесткой "белых националистов" в США. К ее высказываниям присоединились также демократы Рашида Тлаиб, Александриа Оказио-Кортес, а также Аянна Прессли.

В среду палата представителей США приняла резолюцию с осуждением "расистских высказываний" президента Дональда Трампа в адрес членов конгресса. За проголосовали 240 парламентариев, против – 187. "Палата представителей решительно осуждает расистские высказывания президента Дональда Трампа, которые узаконили и укрепили боязнь и ненависть по отношению к новым американцам и людям с цветной кожей", - сказано в резолюции.

Однако на следующий день палата представителей США выступила против начала процедуры импичмента президента страны Дональда Трампа. Отмечается, что сенаторы не видят у данной инициативы успешного продолжения в будущем. Против идеи сенатора Эла Грина выступило 332 конгрессмена.

Между тем на уходящей неделе Евросоюз одобрил санкции против Турции в связи с разведкой месторождений углеводородов в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра. Они, кроме прочего предполагают сокращение финансирования Турции со стороны ЕС и прекращение переговоров по соглашению о воздушном сообщении. При этом указывается, что если Турция продолжит настаивать на своей позиции, возможно применение других санкций, в том числе ограничительные меры в отношении компаний или отдельных лиц, участвующих в разведке месторождений.

В свою очередь Турция заявила, что продолжит добычу углеводородов в Средиземном море, несмотря на решение Евросоюза приостановить диалог на высоком уровне. "Турция продолжит защищать свои права и права турок-киприотов, а также активизирует свою деятельность в этом аспекте, — говорится в заявлении Анкары. Напомним, в исключительной экономической зоне Кипра, где найдены месторождения газа, находятся две турецкие буровые установки: "Фатих" и "Явуз". Греция и Кипр назвали это провокацией. Турция считает, что имеет право на природные богатства в регионе.

А Россия и Беларусь поддержали действия Китая в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР), где, по данным правозащитников, журналистов, западных политиков и органов ООН, местное мусульманское население подвергается массовому внесудебному лишению свободы. Всего же подписи в поддержку китайского заявления на сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН) поставили 37 стран. Четырьмя днями ранее открытое письмо с осуждением китайской политики в СУАР подписали 22 западных государства. Источник газеты "Коммерсант" в российской делегации в ООН сообщил, что при голосовании Москва руководствовалась в первую очередь желанием противостоять практике выпуска открытых писем в обход официальных процедур СПЧ ООН.

Кроме того, на уходящей неделе был назначен новый глава Еврокомиссии. Европарламент после непростого обсуждения согласился с назначением Урсулы фон дер Ляйен новым председателем Еврокомиссии на следующие пять лет, свидетельствуют результаты голосования. Полномочия нынешнего руководителя ЕК Жан-Клод Юнкера заканчиваются в конце октября текущего года, следовательно, фон дер Ляйен должна занять это кресло в ноябре.

А глава Международного валютного фонда – директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард заявила, что подала в отставку со своего поста в связи с выдвижением ее кандидатуры на пост главы Европейского центрального банка. "Я встретилась с советом управляющих и подала прошение об отставке из фонда, вступающей в силу с 12 сентября 2019 года", - говорится в заявлении Лагард, которое распространил фонд. По ее словам, до этого момента будет действовать объявленное ранее ее решение не участвовать в делах фонда, пока рассматривается кандидатура на пост главы ЕЦБ. По ее словам, совет управляющих в ближайшее время займется избранием нового директора-распорядителя.

Покинула свой пост и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. В своей прощальной речи она не согласилась с высказыванием президента России Владимира Путина о том, что либеральная идея изжила себя и назвала его слова вызовом, с которым странам Евросоюза приходится сталкиваться, защищая свои ценности. Ранее в интервью Financial Times Владимир Путин заявил, что либеральная идея устарела и вступила в противоречие с интересами подавляющего большинства населения. По словам президента, западным странам пришлось признать, что некоторые из идеалов либерализма нереалистичны. Высказывания главы государства вызвали широкое обсуждение, как среди политиков, так и в кругах журналистов.

Скандалы на высшем уровне

Источник фото: trinixy.ru

Во вторник мировые СМИ широко обсуждали новость о том, что министр экологии Франции Франсуа де Рюжи уволился на фоне скандала из-за шикарных ужинов за государственный счет. Он сообщил, что подал премьер-министру страны Эдуару Филиппу прошение об отставке. По данным журналистов, на посту спикера Национальной ассамблеи де Рюжи на бюджетные деньги проводил роскошные приемы для друзей в своей резиденции. На шикарных ужинах, которых было более десяти, в частности, гостям предлагались вина Mouton-Rotschild 2004 года (500 евро за бутылку) и Château Cheval-Blanc 2001 года (550 евро).

В тот же день бывший президент Перу Алехандро Толедо, объявленный в розыск в своей стране по обвинению в коррупции, был арестован в США по запросу об экстрадиции. По версии следствия, экс-президент (занимавший этот пост с 2001 по 2006 год), и представители его администрации получили от бразильской компании взятку в размере $20 млн. Взамен Odebrecht якобы заключила выгодный контракт на строительство крупной автомагистрали. Толедо был объявлен в розыск, однако к тому моменту уже покинул Перу. Еще в 2013 году политик получил гражданство США.

А бывшего президента Алмазбека Атамбаева в третий раз вызвали на допрос в следственную службу МВД на утро 19 июля. И он в третий раз на допрос не явился. Как сообщила официальный представитель СДПК и советник бывшего президента Кундуз Жолдубаева на своей странице в Facebook, "из достоверных источников стало известно - дана команда на силовой захват экс-президента Алмазбека Атамбаева". Какие именно источники сообщили о планах по задержанию, не уточняется. А директор телеканала "Апрель" Дмитрий Ложников сообщил, что в Кой-Таше "народный штаб" готовится к "штурму". Напомним, 27 июня парламент лишил Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента, что позволяет правоохранительным органам привлекать его к уголовной ответственности. Атамбаева обвиняют в причастности к незаконному освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева, коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, поставкам угля на ТЭЦ. Сам Атамбаев называет обвинения политически мотивированными. В его доме в селе Кой-Таш сторонники бывшего президента создали штаб в поддержку Атамбаева.

Также обрастает новым подробностями дело основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа, арестованного в Лондоне. Теперь его обвинили во вмешательстве в американские выборы. Как сообщила американская телекомпания CNN со ссылкой на отчеты испанской частной охранной компании Undercover Global о слежке за Ассанжем, он руководил публикацией компрометирующей информации, в том числе и повлиявшей на выборы в США, из Посольства Эквадора в Лондоне. По данным CNN, Ассанж в Посольстве Эквадора встречался с "россиянами и хакерами мирового класса", а также сам заказывал дорогое компьютерное оборудование для облегчения процесса обмена данными. Более того, Ассанжу разрешалось определять перечень лиц, которые могли входить в здание Посольства Эквадора и при этом не предъявлять удостоверение личности и не проходить досмотр у службы безопасности. Также он использовал самодельные устройства против попыток его прослушивания.

При этом, как заявил заместитель министра иностранных дел Великобритании Алан Данкан на пресс-конференции по итогам встречи в Кито с министром иностранных дел Эквадора Хосе Валенсией, Джулиан Ассанж не будет выдан ни одной стране, в которой действует смертная казнь. Напомним, Лондонский суд 1 мая приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог. Идет также рассмотрение запроса о его экстрадиции в США, где, согласно предъявленным американским Минюстом обвинениям, основателю WikiLeaks грозит до 175 лет тюрьмы за хакерскую деятельность.

А прокуратура в США закрыла дело против актера Кевина Спейси, обвинявшегося в домогательстве. 21-летний Уильям Литтл, который утверждал, что подвергся домогательствам со стороны американского актера Кевина Спейси в 2016 году, добровольно отказался от гражданского иска, поданного в суд США в конце июня. Как сообщается, Литтл воспользовался своим правом по Пятой поправке к Конституции США не свидетельствовать против себя и отказался давать показания по поводу текстовых сообщений в его телефоне, которые, как утверждала его защита, были удалены. Напомним, крупный скандал вокруг Кевина Спейси начался с заявления звезды сериала Star Trek Энтони Рэппа, сообщившего, что когда ему было 14 лет, пьяный актер попытался соблазнить его. Впоследствии мексиканский актер Роберто Кавазос заявил, что стал жертвой сексуальных домогательств со стороны Спейси и знает многих других людей, которые оказались в аналогичной ситуации. К настоящему моменту число людей, заявивших о домогательствах со стороны актера, составляет несколько десятков человек.

Также на уходящей неделе подошла к финалу почти сказочная история с женитьбой экс-короля Малайзии с "Мисс Москвой". Как сообщили СМИ, бывший король Малайзии Мухаммад V, отрекшийся от престола в конце 2018 года, развелся с россиянкой Оксаной Воеводиной, победительницей конкурса красоты "Мисс Москва – 2015". По информации журналистов документы о разводе были поданы в суд Сингапура 22 июня, процедура оформления была завершена 1 июля. Причина расторжения отношений не называется. Официальной информации о разводе бывшего короля Малайзии не поступало. Напомним, их свадьба состоялось в концертном зале Барвиха Luxury Village в Подмосковье 22 ноября прошлого года.

Терроризм, ЧС, криминал, технологии

Источник фото: ИноСМИ

Самым трагичным происшествием уходящей недели стал крупный пожар в студии Kyoto Animation в Японии, занимающейся производством аниме. Он произошел утром 18 июля, и унес жизни 33 человек, еще 36 получили ожоги разной степени тяжести. Впоследствии правоохранители смогли задержать 41-летнего мужчину, которого подозревают в поджоге студии. Он рассказал, что разливал по зданию горючую жидкость, после чего устроил масштабный пожар. У нападавшего сильно обгорели ноги и грудь. Во время задержания он успел сказать, что студия у него "украла новеллу" и что он использовал зажигалку для газовых плит.

Еще одно ЧП произошло в пятницу в Московском аэропорту Шереметьево. Восемь человек пострадали при эвакуации из самолета компании Nordwind ("Северный ветер"), который не смог вылететь в Ереван из-за задымления. К счастью все пострадавшие получили незначительные травмы, в основном ссадины и ушибы. В ГУ МЧС сообщили, что "при рулежке на взлетную полосу экипаж самолета Boeing-747, следовавшего в Ереван, подал сигнал о задымлении в кабине пилота". Лайнер прекратил взлет, пассажиры были эвакуированы по надувным трапам и доставлены в аэропорт. Всего на борту самолета находились 187 человек. Представители экстренных служб признаков горения или задымления в самолете не обнаружили.

А в Ростовской области РФ сотрудники ФСБ выявили и обезвредили тщательно законспирированную ячейку сторонников международной террористической организации "Исламское государство" (Террористическая организация, запрещенная в Казахстане), в состав которой входили три гражданина России. В ходе личного досмотра у них обнаружена взрывчатка, детонаторы и боеприпасы. По информации ведомства они готовили нападения на сотрудников полиции и совершение террористических акций на объектах массового пребывания граждан. На след подозреваемых спецслужбы вышли в ходе отработки связей ликвидированной в апреле 2018 года "ростовской" террористической ячейки, главарь которой погиб в перестрелке с сотрудниками правоохранительных органов.

Друга смертельная перестрелка произошла в США. Наркоман устроил стрельбу в больнице, где проводят заместительную терапию с использованием метадона - лекарственного препарата из группы опиоидов. В итоге погибли двое: сам нападавший и еще один человек, находившийся в учреждении. Также двое получили ранения, в том числе сотрудник правоохранительных органов, давший отпор злоумышленнику. По словам очевидцев, мужчина с оружием ворвался в клинику и потребовал отдать ему метадон. После этого он начал стрелять.

А в Мексике российского блогера Алексея Макеева приговорили к 37.5 годам за убийство. Кроме того Макеев должен выплатить семье погибшего штраф в размере 405 тысяч песо (около 7,8 миллиона тенге). Его признали виновным в умышленном убийстве, хотя адвокаты настаивали на том, что убийство произошло в результате самообороны. В мае 2017 года несколько сотен местных жителей окружили дом Макеева и напали на него. Один мексиканец был ранен и умер после нападения, сам россиянин получил тяжелые травмы и попал в больницу. После выписки его поместили под стражу. Агрессию мексиканцев вызвали ролики, которые снимал Макеев. Он без повода оскорблял людей на улицах, в том числе женщин и детей, записывал свои действия на видео и выкладывал в интернет. Во многих роликах он оскорблял мексиканцев по расовому признаку, махал мачете и демонстрировал свастику на голове.

Также на уходящей неделе был вынесен приговор одному из самых разыскиваемых наркобаронов Мексики Гусмана Лоэра по прозвищу "Коротышка". Он был передан властям США в январе 2017 года, в последний день работы администрации президента Барака Обамы. Обвинения против него выдвинули сразу несколько штатов: Калифорния, Нью-Мексико, Техас, Иллинойс, Нью-Йорк. Они связаны с поставками кокаина в США, незаконным владением оружием и организацией убийств. Сам Коротышка в суде отказывался признавать свою вину в управлении в течение десятилетий одним из самых крупных в мире наркокартелей "Синалоа". Но в итоге суд приговорил его к пожизненному тюремному заключению.

Кроме того, на уходящей неделе вспышка вируса Эбола была признана чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Эта классификация была присвоена лихорадке после того, как в течение недели она распространилась в Гоме (Конго) - городе с населением два миллиона человек на границе с Руандой. Отмечается, что такая классификация служит призывом к международному сообществу для активизации финансовой и технической поддержки. Ранее чрезвычайные ситуации объявлялись в связи со вспышкой Эболы в 2014-2016 годах в западной Африке. Тогда жертвами эпидемии стали не менее 11 тысяч человек. Лихорадка Эбола - редкое заболевание, лекарства от которого нет.

А глава NASA Джим Брайденстайн в интервью CBS наконец объяснил, почему американские астронавты не смогли вернуться на Луну. По его словам, это связано с политическими рисками, под которым он подразумевает недостаточное финансирование космических проектов. Он также отметил, что в 1990-х и начале 2000-х годов NASA пыталось вернуться на Луну и высадиться на Марсе, однако обе программы потребовали слишком длительной подготовки и больших финансовых затрат. При этом он отметил, что по этим же причинам США рискуют не высадиться на Марс и в 2024 году.

Также на уходящей неделе американская компания Neuralink, созданная при поддержке предпринимателя Илона Маска, впервые продемонстрировала свои разработки, касающиеся создания связи между мозгом человека и цифровыми носителями. Презентацию транслировали на портале YouTube в ночь на среду. Маск и представители Neuralink, в частности, рассказали о созданных компанией нитях тоньше человеческого волоса, которые в перспективе планируется применять для считывания информации с мозга. В будущем Neuralink надеется научиться делать это с помощью лазера и без хирургического вмешательства. Представители Neuralink пояснили, что рассчитывают, в частности, применить новые технологии для помощи парализованным людям. Одна из возможностей состоит в том, чтобы позволить им управлять электронными устройствами с помощью вживленных в мозг чипов. Один из таких чипов был показан, однако подробно не разъяснялось, как он работает.

Подготовил Владимир Демидов

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