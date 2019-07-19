МВД расследует незаконное изьятие человеческих органов

В ходе расследования установлена причастность к незаконным трансплантациям.

Уголовное дело находится в производстве Следственного департамента МВД, для его расследования создана межведомственная следственно-оперативная группа, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

- В ходе расследования установлена причастность к незаконным трансплантациям органов трансплантолога Куттымуртова Г.М. В мае текущего года он был задержан по подозрению в совершении преступления, - говорится в сообщении ведомства.

Ранее известного казахстанского трансплантолога обвинили в незаконном изъятии органов.

Следственным судьей санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

В соответствии с требованиями статьи 201 УПК РК в интересах досудебного расследования ход и результаты предварительного следствия не разглашается.

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