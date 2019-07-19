В Актобе инвесторов защитят от коррупции

Присоединение к соглашению об антикоррупционном сопровождении гарантирует заинтересованным инвесторам 100% защиту от коррупционных проявлений на территории Казахстана, с условием нулевой терпимости к коррупции.

Итоги проекта по антикоррупционной защите бизнеса обсудили на встрече с инвесторами под председательством акима Актюбинской области Ондасына Уразалина 18 июня текущего года, сообщает Zakon.kz.

Мероприятие послужило площадкой для обсуждения предложений и текущих вопросов от местных и иностранных инвесторов с участием курирующих государственных органов.

В своем приветственном слове аким области отметил положительную работу проектного офиса "Ақтөбе – адалдық алаңы" по искоренению бытовой коррупции в бизнес-среде:

- Как вам известно, недавно прошло заседание Правительства под председательством Президента Касыма-Жомарта Токаева, где он отметил важную роль местных исполнительных органов в привлечении инвестиций. В этой связи нам необходимо объединить усилия на площадке проектного офиса "Ақтөбе – адалдық алаңы" и создать безбарьерные условия для работы инвесторов.

Всего по итогам первого полугодия в регион привлечено 210 млрд тенге инвестиций. В целом, в текущем году в экономику региона предусматривается привлечь 620 млрд тенге, что на 10% больше уровня 2018 года.

По словам куратора проекта - руководителя Актюбинского департамента Агентства по противодействию коррупции Мирлана Мухамбетова, присоединение к соглашению об антикоррупционном сопровождении гарантирует заинтересованным инвесторам 100% защиту от коррупционных проявлений на территории Казахстана, с условием нулевой терпимости к коррупции.

Напомним, проект "Protecting Business and Investments" стартовал год назад и на сегодняшний день достиг результатов в виде подписания 24 антикоррупционных соглашений, общая сумма которых составляет 4 трлн. 163 млрд. тенге и 52 решенных вопросов.

Участвовавший посредством онлайн-конференции директор итальянской транснациональной компании "Eni" Алекс Стиллавато поблагодарил за оказанную помощь в виде ускорения процесса получения заключения госэкспертизы.

В завершении мероприятия аким области дал поручения соответствующим государственным органам, АО "НК "СПК "Актобе", Актюбинскому филиалу АО "НК "Kazakh Invest" об обеспечении беспрепятственной реализации инвестиционных проектов на площадке "Ақтөбе – адалдық алаңы" в рамках проекта "Protecting Business and Investments".

По итогам мероприятия еще четыре инвестора ТОО "Минеральные воды Казахстана", ТОО "Qaz-Bel Лифт" и ТОО "Bayau Capital LLP", ТОО "Казахстанский завод нефтянного оборудования" изъявили желание подписать антикоррупционное соглашение в рамках проекта "Protecting Business and Investments".

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