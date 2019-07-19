Бакытжан Сагинтаев ознакомился с ходом селезащитных мероприятий в предгорьях Алматы

Аким ознакомился с проектами строительства селезащитных плотин в ущельях Аксай и Аюсай и ремонта существующих дамб.

В ходе рабочего объезда предгорий аким Алматы Бакытжан Сагинтаев осмотрел ход реконструкции сквера и ремонта дороги по улице Дулати, ознакомился с автоматизированной системой оплаты за въезд в Иле-Алатауский государственный национальный природный парк, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт города Алматы.

Система обеспечивает стопроцентно безналичную оплату посещения парка, что исключит теневые сборы и сократит количество сотрудников на КПП. При этом система автоматизации КПП дает возможность онлайн оплаты посещения через мобильное приложение, в том числе, предварительное бронирование. Для туристов также предусмотрен турникет с функцией приема карт Оңай.

Особое внимание аким Алматы уделил ситуации на горных реках и озерах. Аким ознакомился с проектами строительства селезащитных плотин в ущельях Аксай и Аюсай и ремонта существующих дамб.

Б.Сагинтаев с заместителем министра внутренних дел Ю.Ильиным, а также начальником ДЧС Алматы С.Аубакировым и замруководителя ГУ "Казселезащита" М.Касеновым совершили облет моренных озер. Был проинспектирован ход селезащитных мер и превентивного сброса воды.

Специалисты ДЧС Алматы рассказали о ходе реализации проекта по автоматизированному мониторингу селевой опасности в бассейнах рек Киши и Улкен Алматы, Каргалы и Аксай. В текущем году планируется построить 10 станций на моренных озерах, дамбах, селевых очагах и в руслах рек. В следующем – 21 станцию.

Отчет о рабочей поездке алматинский аким выложил на своей странице в Instagram.

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