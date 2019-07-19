Директор алматинского зоопарка записал видео с разъяснением инцидента

В ответ на обвинения директор Алматинского зоопарка инициировал внутреннее расследование среди сотрудников.

В Алматинском зоопарке подвели предварительные итоги расследования, сообщает Zakon.kz.

С тех пор, как полтора месяца назад Алматинский зоопарк возглавил новый директор Вячеслав Банщиков на территории зоосада произошло несколько инцидентов.

Так, активисты-зоозащитники обвиняют его в гибели животных и в том, что якобы по его приказу на территории зоопарка был расстрелян котенок.

По словам нового директора, зоозащитники при этом переходят на личности, не стесняясь в выражениях.

В ответ на обвинения директор Алматинского зоопарка инициировал внутреннее расследование среди сотрудников, провел встречу с общественным советом Алматы, дал две пресс-конференции журналистам республиканских СМИ, а также встретился с зоозащитниками и владельцем львицы Ассоль, который обвинял сотрудников зоопарка в том, что по причине их халатности погибло семимесячное животное.

Но больше всего негатива получила история с мертвым котенком.

Вячеслав Банщиков записал видеобращение, которое опубликовал на странице Алматинского зоопарка в Facebook.

- Отследив по камерам и датам, сотрудники обнаружили, что на котенка напала и задушила его взрослая кошка. При этом сотрудник зоопарка, предположительно Т. Насирова, сделала фотографию мертвого котенка и отправила другой сотруднице, которая использовала фотографию в целях совершения диверсии против нового директора, - поясняет новый директор.

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