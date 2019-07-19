ҚТЖ работает над обеспечением бесперебойных перевозок зерна

За первое полугодие 2019 года ​ погружено 5,4 млн тонн зерна, что на 2% выше чем за аналогичный период прошлого года.

Сегодня накануне массовых перевозок зерна нового урожая в АО "НК "Қазақстан темір жолы" обсудили актуальные ​ вопросы организации перевозки зерновых культур, сообщает Zakon.kz.

- Мы проводим большую работу для того, чтобы обеспечить бесперебойную доставку сельхозпродукции, развивать для клиентов новые сервисы и услуги. АО "НК "ҚТЖ" установило​ понижающие коэффициенты на перевозку​ зерна и продуктов перемола в контейнерах.​ С 1 сентября будут​ формироваться зерновые маршруты на Таджикистан и Узбекистан и другие направления. Это позволит ускорить срок доставки груза​ и в два раза сократить оборот вагонов, - сообщил Первый ​ заместитель Председателя Правления АО "НК "Қазақстан темір жолы"​ Канат​ Альмагамбетов.​ ​

За первое полугодие 2019 года ​ погружено 5,4 млн тонн зерна, что на 2% выше чем за аналогичный период прошлого года. При этом объем погрузки продуктов перемола составил 1,3 млн тонн. Неплохие показатели и в экспорте, так в сравнении с первой половиной 2018 года экспорт увеличился на 5%. Всего​ в 2019 году​ ​ планируется ​ перевезти​ порядка 10 млн. тонн​ зерна и 1,8 млн. тонн продуктов перемола. ​

​Исполнительный директор АО "КТЖ-Грузовые перевозки" Нуржан Кельбуганов ​призвал грузоотправителей​ обеспечить качественное планирование перевозок, принять меры, направленные на сокращение простоев вагонов. ​

- Вывезти новый урожай​ имеющимся​ парком зерновозов, крытых вагонов возможно при​ четком соблюдении норм оборота подвижного состава, - сказал Кельбуганов.​

Вопросы обеспечения своевременного вывоза и доставки зерна также обсудили​ в крупных зерновых регионах страны. Отметим, для удобства грузоотправителей открыт Call-центр, где можно получить справочную информацию, касающиеся​ услуг по транспортировке грузов.​

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