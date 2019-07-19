ҚТЖ работает над обеспечением бесперебойных перевозок зерна
За первое полугодие 2019 года погружено 5,4 млн тонн зерна, что на 2% выше чем за аналогичный период прошлого года.
Сегодня накануне массовых перевозок зерна нового урожая в АО "НК "Қазақстан темір жолы" обсудили актуальные вопросы организации перевозки зерновых культур, сообщает Zakon.kz.
- Мы проводим большую работу для того, чтобы обеспечить бесперебойную доставку сельхозпродукции, развивать для клиентов новые сервисы и услуги. АО "НК "ҚТЖ" установило понижающие коэффициенты на перевозку зерна и продуктов перемола в контейнерах. С 1 сентября будут формироваться зерновые маршруты на Таджикистан и Узбекистан и другие направления. Это позволит ускорить срок доставки груза и в два раза сократить оборот вагонов, - сообщил Первый заместитель Председателя Правления АО "НК "Қазақстан темір жолы" Канат Альмагамбетов.
За первое полугодие 2019 года погружено 5,4 млн тонн зерна, что на 2% выше чем за аналогичный период прошлого года. При этом объем погрузки продуктов перемола составил 1,3 млн тонн. Неплохие показатели и в экспорте, так в сравнении с первой половиной 2018 года экспорт увеличился на 5%. Всего в 2019 году планируется перевезти порядка 10 млн. тонн зерна и 1,8 млн. тонн продуктов перемола.
Исполнительный директор АО "КТЖ-Грузовые перевозки" Нуржан Кельбуганов призвал грузоотправителей обеспечить качественное планирование перевозок, принять меры, направленные на сокращение простоев вагонов.
- Вывезти новый урожай имеющимся парком зерновозов, крытых вагонов возможно при четком соблюдении норм оборота подвижного состава, - сказал Кельбуганов.
Вопросы обеспечения своевременного вывоза и доставки зерна также обсудили в крупных зерновых регионах страны. Отметим, для удобства грузоотправителей открыт Call-центр, где можно получить справочную информацию, касающиеся услуг по транспортировке грузов.
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