Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Восемь детей и взрослый погибли от удара молнии в Индии

Все они были членами одной семьи.

Фото : pxhere.com20 июля 2019, 00:09

Каждый из родственников погибших получит компенсацию в размере 400 тысяч рупий (около 6 тысяч долларов), сообщает Life.ru.

Как минимум восемь детей и один взрослый стали жертвами мощной грозы в одном из селений северного индийского штата Бихар. Об этом сообщает местное электронное издание News Nation.

Согласно предварительным данным, группа несовершеннолетних гуляла на улице во время дождя и в какой-то момент в них ударила молния. Все они были членами одной семьи.

Сообщается, что в результате непогоды пострадали ещё десятки человек. Они были госпитализированы, им оказывается вся необходимая поддержка.

В связи с трагедией свои соболезнования выразил главный министр штата Нитиш Кумар, который распорядился выплатить компенсацию в размере 400 тысяч рупий (около 6 тысяч долларов) каждому из родственников погибших.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты