Женщина погибла, выпав из автобуса в Алматинской области

Алматы с Узынагашем связывают 20 маршрутов. Ежедневно эти автобусы перевозят около 1300 пассажиров. Практически весь транспорт устарел.

В Алматинской области из движущегося автобуса выпал пассажир. Женщина скончалась, не приходя в сознание. По словам свидетелей, трагедия случилась из-за несоблюдения водителем правил безопасности - транспорт ехал с открытыми дверями, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Almaty.tv.

Долгожданная поездка на историческую родину для 47-летней жительницы Монголии оказалась роковой. Жайнагуль Халык приехала в Алматы всего на пару недель. Осмотрев достопримечательности мегаполиса, женщина отправилась навестить родственников, проживающих в селе Умбетали. Путь она решила преодолеть на пригородном автобусе, села в него в районе рынка Алтын-Орда. И даже не обратила внимания, что из-за духоты водитель не закрыл двери. На одном из поворотов, рассказывают очевидцы, женщина выпала из движущегося автобуса.

- Все рассказывают разные версии случившегося. Водитель автобуса говорит, что не разгонялся, развернулся на повороте, услышал крики из салона и притормозил. Сами пассажиры говорят, что дверь салона была открыта всю дорогу, когда Жайнагуль выпала, они начали кричать и просить остановиться. Но остановился автобус только проехав метров двадцать. Водитель даже не заметил, что выпал пассажир, - рассказывает брат погибшей Мейрамбек Сайран.

Полученные Жайнагуль Халык травмы оказались несовместимыми с жизнью. Женщина сильно ударилась головой, скончалась, не приходя в сознание. Родные переживают, что трагедия может повториться. Так как обветшалые автобусы необорудованные кондиционерами продолжают ездить с открытыми дверями. На состояние транспорта жалуются и пассажиры.

Алматы с Узынагашем связывают 20 маршрутов. Ежедневно эти автобусы перевозят около 1300 пассажиров. Практически весь транспорт устарел, признают специалисты.

- Маршруты они проходят через село Узын-агаш, через районный центр - село Узын-агаш. Очень немалый пассажиропоток. Состояние автобусов, как вы сами видели, недостаточно соответствуют предъявленным требованиям. По этому вопросу мы обращались к руководству автопарка, но на сегодняшний день пока обновления автопарка не было, - говорит главный специалист отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жамбылского района Алматинской области Салауат Ибрагимов.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Управление транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека". После проведения экспертиз будет принято окончательное процессуальное решение.

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