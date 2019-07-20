Саакашвили отказался от выборов в Раду

Досрочные выборы в Верховную Раду пройдут 21 июля.

Лидер партии "Движение новых сил" Михаил Саакашвили заявил, что его партия отказывается от участия в выборах в Верховную Раду, передает Lenta.ru.

Саакашвили пояснил, что его партия вряд ли преодолеет пятипроцентный барьер голосов, который необходим для попадания в парламент. При этом он хочет, чтобы партия действующего президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" получила большинство в Раде и не зависела от других политических сил.

- Мы пересекаемся с электоратом "Слуги народа". Мы не критикуем президентскую партию. Я считаю, что мы должны дать им шанс, - сказал политик.

Он призвал всех, кто поддерживает "Движение новых сил", голосовать за партию Зеленского.

Партия "Рух новых сил" ("Движение новых сил"), которую возглавляет Саакашвили, создана на Украине в феврале 2017 года. Она была оппозиционной режиму тогдашнего главы государства Порошенко. Согласно данным последнего опроса Киевского международного института социологии, партию "Рух новых сил" украинцы поддерживать не готовы (0 процентов опрошенных).

Досрочные выборы в Верховную Раду пройдут 21 июля.

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