Казахстан задал высокую планку - президент Всемирной федерации плавания

Всемирная федерация водных видов спорта является крупнейшей в мире, объединяет около 200 стран.

16 июля, в рамках проходящего в Кванджу (Республика Корея) 18-го Чемпионата мира FINA по водным видам спорта, состоялся Генеральный Конгресс FINA, проходящий раз в два года, сообщает Zakon.kz.

В работе Конгресса, в числе представителей более 190 стран - членов FINA, приняла участие делегация Федерации водных видов спорта Республики Казахстан во главе с Генеральным секретарем Андреем Крюковым, который является вице-президентом НОК РК, а также членом Бюро FINA.

Генеральный Конгресс является важной вехой в деятельности FINA, определяет на ближайшие годы стратегические направления, целевые задачи и тренды развития водных видов спорта в мире.

По результатам работы Конгресса были приняты изменения в Конституцию FINA, Основные правила видов спорта, Антидопинговые правила, а также в Правила по спортивным сооружениям. Данная работа в FINA идет постоянно и направлена на совершенствование административных процедур, повышение их демократичности и прозрачности. В частности изменения коснулись процедуры выборов Президента FINA, членов Бюро, деятельности Комитетов. Правила по спортивным сооружениям были дополнены требованиями к спортивным объектам.

- Данный Генеральный Конгресс имеет особое значение для будущего FINA, он является отправной точкой для предстоящих выборов Президента FINA, которые состоятся в 2021 году, а также задает основные направления развития водных видов спорта на ближайшее десятилетие, - отметил генеральный секретарь Федерации Андрей Крюков.

Всемирная федерация водных видов спорта является крупнейшей в мире, объединяет около 200 стран. В Чемпионатах мира по водным видам спорта принимает участие более 5,5 тысяч спортсменов. В рамках данного чемпионата через несколько дней состоятся выборы городов-кандидатов на проведение Чемпионатов мира в 2025 и 2027 году.

- Казахстан является важным партнером для FINA. В период с 2012 по 2016 года в вашей прекрасной и гостеприимной стране был проведен ряд основных соревнований FINA – Суперфинал Мировой Лиги, Кубок мира, Молодежный Чемпионат мира по водному поло. Все мероприятия были организованы на очень высоком уровне. Вы задали высокую планку к уровню проведения соревнований, в связи с чем установили хороший бенчмарк для всех организаторов. Проведенные в Казахстане соревнования всеми участниками были оценены как одни из лучших за всю историю. Поэтому FINA выражает надежду, что в ближайшие годы Республика Казахстан станет снова хозяйкой соревнований FINA и подарит участникам незабываемые впечатления, - высказал пожелание президент FINA Хулио Маглионе.

FINA (Всемирная федерация плавания) образована в 1908 году, в 2018 году отмечала 100-летний Юбилей. FINA определяет развитие шести видов спорта: плавание, водное поло, артистическое (синхронное плавание), прыжки в воду, плавание на открытой воде, хай-дайвинг.

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