Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

США решили перебросить военных в Саудовскую Аравию

Король объявил о готовности разместить в королевстве американский военный контингент для "обеспечения безопасности региона".

Фото : Pixabay20 июля 2019, 08:20

Исполняющий обязанности главы Пентагона Ричард Спенсер одобрил переброску военных и необходимых для этого ресурсов в Саудовскую Аравию. Об этом говорится в заявлении минобороны США, передает РИА Новости.

- По согласованию и по приглашению Королевства Саудовская Аравия министр обороны разрешил переброску персонала и ресурсов США для развертывания (военного контингента - ред.) в Саудовской Аравии, - говорится в сообщении.

В Пентагоне подчеркнули, что переброска сил является "дополнительным сдерживающим фактором и обеспечивает способность США защищать их силы и интересы в регионе".

Ранее стало известно, что король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд объявил о готовности разместить в королевстве американский военный контингент для "обеспечения безопасности региона".

США вывели большую часть своих войск из Саудовской Аравии в 2003 году и в том же году передали контроль над авиабазой принца Султана властям королевства. После этого в стране остался только американский персонал, занимающийся инструктажем и поддержкой саудовских сил.

Обострение ситуации в регионе началось весной, когда США объявили террористической организацией Корпус стражей исламской революции Ирана, а Иран в ответ признал такой организацией дислоцированное на Ближнем Востоке Центральное командование США.

На этом фоне в июне силы ПВО Ирана сбили в Персидском заливе американский беспилотник, который, как утверждалось, залетел в воздушное пространство Исламской республики. В четверг президент США Дональд Трамп объявил об уничтожении иранского дрона, который приблизился к американскому кораблю, однако официальный Тегеран это заявление опроверг.

Противостояние США и Ирана насчитывает уже 40 лет и ведет свое начало с иранской революции 1979 года, после которой дипломатические отношения между странами были разорваны.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты