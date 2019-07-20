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В США пересмотрят тест на получение гражданства

Внедрение теста запланировано на декабрь 2020 или начало 2021 года. Пилотная версия будет испытана этой осенью.

Фото : Pixabay20 июля 2019, 09:28

Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) пересмотрит тест на натурализацию, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что служба пересмотрит текущий тест на натурализацию, внеся улучшения, чтобы гарантировать точную оценку знаний соискателя по его правам и обязанностям как будущего гражданина.

- Целью является создание содержательного, единообразного и эффективного теста, который оценит знание и понимание истории, правительства и ценностей США соискателями, - говорится в документе.

Как сообщает служба, в 2018 году USCIS сформировала рабочую группу по пересмотру теста на получение гражданства. Данная группа рассмотрит возможные изменения, которые будут включены в разговорную часть теста. Внедрение теста запланировано на декабрь 2020 или начало 2021 года. Пилотная версия будет испытана этой осенью.

Согласно статье 312 Закона об иммиграции и гражданстве, соискатели гражданства должны иметь "понимание английского языка, включающее умение читать, писать и говорить" и "знание и понимание основ истории, принципов и государственного строя США".


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