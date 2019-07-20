Стало известно точное время матчей казахстанских клубов в ЛЕ

Все три представителя Казахстана начнут с гостевых игр.

УЕФА опубликовал расписание всех игр второго отборочного раунда Лиги Европы, в котором сыграют три казахстанских клуба, передает Vesti.kz.

Соперником "Астаны" стала андоррская "Санта-Колома", "Кайрат" встретится с израильским "Хапоэлем" из Беэр-Шевы, а "Ордабасы" - с чешским "Млада-Болеславом". Все три представителя Казахстана начнут с гостевых игр.

В ночь с 23 на 24 июля в 00:00 по времени Нур-Султана стартует матч "Санта-Колома" - "Астана", а игры "Млада-Болеслав" - "Ордабасы" и "Хапоэль" - "Кайрат" пройдут уже 24 июля и начнутся в 23:00 и 23:30 соответственно.

Ответные матчи казахстанские клубы проведут 1 августа. В 20:00 начнутся домашние игры "Астаны" и "Ордабасы", а в 20:30 - "Кайрата".

Во втором раунде ЛЕ участвуют 94 клуба. Пока Казахстан в этом турнире понес одну потерю - из-за правила гостевого гола вылетел "Тобол", который уступил люксембургскому "Женессу" (0:0, 1:1).

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