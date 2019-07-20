Стали известны все кандидаты на бой с Головкиным

GGG может вернуть себе титул.

Стриминговый сервис DAZN в настоящее время рассматривает для казахстанца Геннадия Головкина трех оппонентов, передает Vesti.kz.

Как сообщил известный американский журналист и инсайдер Майк Коппинджер в своей колонке на The athletic, круг претендентов на бой с GGG, который должен вернуться на ринг осенью, сузился до украинца Сергея Деревянченко, мексиканца Хайме Мунгии и японца Риоты Мураты.

Причем именно Деревянченко, от боя с которым Головкин отказался в свое время, после чего у него отобрали пояс IBF, является наиболее вероятным вариантом. И на кону будет стоять все тот же титул Международной боксерской федерации.

Дело в том, что украинец - претендент номер один на пояс IBF, и, соответственно, организация санкционировала бой между ним и своим чемпионом в среднем весе Саулем "Канело" Альваресом. Если мексиканец откажется, что, скорее всего, и произойдет, так как никаких переговоров все еще не было, IBF будет вынуждена отобрать у него пояс и провести поединок за вакантный титул, где следующим в рейтинге после Деревянченко является как раз Головкин.

По контракту с DANZ Головкин должен до конца года провести еще один поединок. Наиболее вероятной датой называется 14 сентября, от которой ранее отказался Альварес, аргументировав это необходимостью подобрать подходящего соперника.

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