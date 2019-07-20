Телефоны и аккумуляторы. Подозреваемого в серийных кражах задержали в столице

33-летний житель Нур-Султана был ранее судим.

Полицейские задержали 33-летнего местного жителя подозреваемого в краже автомобильных аккумуляторов, передает Zakon.kz со ссылкой на столичный Департамент полиции.

В ходе расследования установлено семь краж личного имущества у граждан с начала июля. Кроме краж аккумуляторов мужчина подозревается в краже личных вещей граждан, оставленных без присмотра.

Так, 11 июля, подозреваемый, находясь в одном из компьютерных клубов, похитил у администратора мобильный телефон. Кроме того, воспользовавшись незапертой дверью гостиничного номера, похитил деньги и сотовый телефон у постояльца.

Сейчас проводится расследование. Подозреваемый ранее уже был судим за кражи.

Вещественные доказательства изъяты и возвращены владельцам. Проверяется причастность другим преступлениям, совершенным ранее на территории города.

Сотрудники полиции столицы призывают граждан быть бдительными и принимать необходимые меры для сохранности своего личного имущества.

Пострадавших попросили обратиться в Управление полиции района "Сарыарка" ДП Нур-Султана (Ақбұғы,2), либо позвонить по телефонам: 8(7172) 71-66-41.

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