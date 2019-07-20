22 человека утонуло на водоемах Казахстана за неделю
Основными причинами гибели являются купание в запрещенных и необорудованных местах, в том числе в нетрезвом состоянии, неумение плавать, недооценка собственных сил, оставление детей без присмотра вблизи водоемов.
За прошедшие пять дней (15-19 июля) на водоемах страны погибло 22 человека, из них восемь детей, которые утонули во время купания в необорудованном месте. Об этом сообщили в КЧС МВД РК, передает Zakon.kz.
Случаи зарегистрированы в Нур-Султане, Акмолинской, Западно-Казахстанской, Павлодарской, Туркестанской, Актюбинской, Алматинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской областях.
Основными причинами гибели являются купание в запрещенных и необорудованных местах, в том числе в нетрезвом состоянии, неумение плавать, недооценка собственных сил, оставление детей без присмотра вблизи водоемов.
Июль является пиковым в купальном сезоне, когда люди в жаркую погоду массово устремляются к воде и несчастные случаи происходят зачастую каждый день. По прогнозам синоптиков такая жаркая погода будет сохраняться до конца месяца, поэтому взрослым нужно задуматься о собственной безопасности и не оставлять детей без присмотра вблизи водоемов и каналов.
Комитет по ЧС МВД РК призвал граждан соблюдать правила безопасности на водоемах. При нахождении в местах отдыха на водоеме не допускается:
- входить в воду и купаться в состоянии алкогольного и наркотического опьянения;
- прыгать в воду с лодок, катеров, причалов, а также сооружений, не приспособленных для этих целей;
- нырять в непроверенных и необорудованных местах;
- заплывать за буйки, обозначающие границы заплыва;
- плавать на предметах, не предназначенных для плавания;
- приближаться к судам;
- загрязнять и засорять водоемы;
- оставлять на берегу и в раздевалках мусор, который может нанести травму отдыхающим;
- подавать крики ложной тревоги;
- взбираться на технические и предупредительные знаки, буйки;
- входить в воду детям без сопровождения взрослых;
- оставлять купающихся детей без присмотра.
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